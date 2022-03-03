Власти планируют увеличить число IT-специалистов

В российскую IT-отрасль требуется 1 млн специалистов. Через два года планируется подготовить примерно 113 тыс. сотрудников в этой сфере, сообщил депутат Государственной думы Виктор Зубарев в четверг на Красноярском экономическом форуме.

Готовить специалистов будут в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», передает ТАСС.

Виктор Зубарев также добавил, что мероприятия «Цифрофые профессии» позволяют россиянам получить допобразование и новую профессию с компенсацией стоимости обучения от государства в размере 50%.

В планах правительства также запустить программу курсов от ведущих IT-специалистов для детей. С этого года 100 тыс. детей из российских городов смогут бесплатно обучиться по этой программе.

После начала «спецоперации» на Украине стало известно, что примерно 5 тыс. IT-специалистов могут покинуть Россию. Сотрудники IT-компаний создают чаты в Telegram для обмена опытом эмиграции и обсуждения вопросов переезда. Некоторые российские и иностранные организации сами вывозят за границу команды разработчиков по 50-100 человек, сообщил топ-менеджер российской IT-компании.

Представитель зампреда правительства Дмитрия Чернышенко сообщил, что Минцифры поручено проработать программу поддержки IT-специалистов как в РФ, так и находящихся за рубежом и планирующих возвращение.

Отъезд IT-специалистов усилит дефицит кадров в отрасли, что может затормозить цифровизацию. По прогнозу Минцифры, к 2027 году дефицит IT-кадров может достигнуть 2 млн человек.

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