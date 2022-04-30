В России вырос спрос на онлайн-обучение IT-профессиям

В России резко вырос спрос на онлайн-обучение IT-профессиям. Траты на курсы в сфере дизайна, аналитики и других направлений за год выросли на 30-40%. При этом общее количество покупок курсов по всем тематикам снизилось на 10%, траты — на 7%.

Аналитики Tinkoff Data связали это с закрытием бизнеса иностранных образовательных платформ и проблемами с оплатой рекламы курсов в социальных сетях, передает «Коммерсантъ».

В «Нетологии» в марте интерес на курсы по программированию вырос на 180% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Skillbox сообщил о семикратном росте спроса на обучение аналитике данных, на изучение Java — в четыре раза, Python — два раза. «Яндекс.Практикум» зафиксировал рост на IT-курсы для начинающих на 30%.

Участники рынка объясняют рост желанием россиян освоить «универсальные профессии» независимо от страны и времени. Они также отметили изменения структуры спроса: из-за невозможности размещать рекламу на крупнейших соцсетях число желающих обучаться маркетингу снизилось на 30%, при этом почти в два раза (185%) вырос спрос на профессию менеджера по продвижению на маркетплейсах.

Эксперты сомневаются, что спрос на молодых IT-специалистов в России будет расти. Они не смогут заменить опытных специалистов. Курсы не смогут решить кадровой проблемы в отрасли, к тому же, они больше полезны для опытных специалистов.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний предложила привлекать осужденных IT-специалистов к удаленной работе на бизнес. Это отчасти позволит сократить дефицит кадров в этой сфере, который оценили в 1 млн специалистов.

Владимир Путин подписал указ об освобождении IT-компаний от налога на прибыль, отсрочке айтишников от службы в армии. Меры нацелены на удержание IT-специалистов в России, отток которых, по разным оценкам, только в марте достиг 70 тыс. человек.

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