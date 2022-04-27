Осужденных IT-специалистов планируют привлекать к удаленной работе на бизнес

Федеральная служба исполнения наказаний предложила привлекать осужденных IT-специалистов к удаленной работе на бизнес. Это отчасти позволит сократить дефицит кадров в этой сфере, который оценили в 1 млн специалистов.

Предложение о привлечении осужденных айтишников к работе на бизнес озвучил заместитель главы ФСИН России Александр Хабаров. Его слова приводит ТАСС.

Хабаров отметил, что с такой инициативой к нему обратились IT-предприниматели из разных регионов страны. Трудоустройство осужденных айтишников позволит частично сократить дефицит кадров в отрасли IT, который первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак оценил в 1 млн человек.

«Если это востребовано, а это, скорее всего, востребовано, думаем, что мы специалистов в этой области не будет заставлять работать на каких-то других производствах», – рассказал Александр Хабаров.

Осужденных планируют привлекать к работе на «удаленке» и только тех, кто отбывает наказание в исправительных центрах, суть которых именно в обязательстве выполнения исправительных работ.

Статистику по количеству осужденных IT-специалистов не привел. Одним из самых известных прецедентов является дело основателя Group-IB Ильи Сачкова. Его арестовали в сентябре 2021 года по делу о госизмене. В феврале 2022 года Сачкову продлили арест на три месяца.

Ранее Владимир Путин подписал указ об освобождении IT-компаний от налога на прибыль, отсрочке айтишников от службы в армии. Меры нацелены на удержание IT-специалистов в России, отток которых, по разным оценкам, только в марте достиг 70 тыс. человек.

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