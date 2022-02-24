Суд продлил арест основателя Group-IB Ильи Сачкова по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест основателя Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в госизмене. Он находится в СИЗО с сентября 2021 года.
Лефортовский районный суд Москвы продлил арест основателя Group-IB Ильи Сачкова до 28 мая 2022 года, сообщил Forbes со ссылкой на адвоката Сергея Афанасьева.
Основателя Group-IB арестовали в сентябре 2021 года. В октябре 2021 года Сачкову было предъявлено обвинение в госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Материалы дела не раскрываются, однако ранее сообщалось, что он не признал вину в передаче секретной информации иностранной разведке, которая, по версии следствия, нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России.
В ноябре 2021 года Лефортовский суд Москвы продлил арест Сачкова до 28 февраля 2022 года.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Aerial Mike /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Главная мера предосторожности — это публичность». Как российских предпринимателей судят за госизмену
- 2 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
- 3 Из стартапа в высшую лигу: главные юридические ошибки быстрорастущих компаний
- 4 Meta и Zoom начали «приземляться» в России
- 5 Клиент отказался от онлайн-обучения: когда нужно вернуть деньги и в каком размере?
ВОЗМОЖНОСТИ
25 февраля 2022
27 февраля 2022
28 февраля 2022
28 февраля 2022
28 февраля 2022