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Суд продлил арест основателя Group-IB Ильи Сачкова по делу о госизмене

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест основателя Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в госизмене. Он находится в СИЗО с сентября 2021 года.

Суд продлил арест основателя Group-IB Ильи Сачкова по делу о госизмене

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест основателя Group-IB Ильи Сачкова до 28 мая 2022 года, сообщил Forbes со ссылкой на адвоката Сергея Афанасьева.

Основателя Group-IB арестовали в сентябре 2021 года. В октябре 2021 года Сачкову было предъявлено обвинение в госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Материалы дела не раскрываются, однако ранее сообщалось, что он не признал вину в передаче секретной информации иностранной разведке, которая, по версии следствия, нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России.

В ноябре 2021 года Лефортовский суд Москвы продлил арест Сачкова до 28 февраля 2022 года.

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Фото на обложке: Aerial Mike / Shutterstock

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