Суд продлил арест основателя Group-IB Ильи Сачкова на три месяца

Суд продлил до 28 февраля 2022 года срок содержания под стражей основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, который обвиняется в государственной измене.
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и продлил содержание под стражей Ильи Сачкова, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Лефортовским судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении Сачкову меры пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца, до 28 февраля», — говорится в сообщении.
Заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле.
Сачков обратился к президенту РФ Владимиру Путину и попросил отпустить его из СИЗО под домашний арест на время следствия, сообщил Forbes со ссылкой на адвоката Сергей Афанасьева.
«Я считаю, что это новое дело Дрейфуса. Я не изменник, не шпион и не предатель. Я русский инженер. Своей работой неоднократно доказывал преданность и пользу Родине. Я очень прошу моего президента, Владимира Владимировича Путина, позволить мне на период следствия находится под домашним арестом, с максимальными ограничениями», — говорится в обращении Сачкова.
Основателя Group-IB арестовали в сентябре 2021 года. Предпринимателю предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Детали дела засекречены.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Pormezz /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Главная мера предосторожности — это публичность». Как российских предпринимателей судят за госизмену
- 2 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
- 3 Роскомнадзор назвал иностранные компании, которые обязаны открыть представительства в России
- 4 ФАС оштрафовала Теле2 за необоснованное повышение стоимости тарифов
- 5 Полиция Индии обвинила Amazon в контрабанде наркотиков
ВОЗМОЖНОСТИ
23 ноября 2021
25 ноября 2021
28 ноября 2021