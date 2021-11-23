Суд продлил арест основателя Group-IB Ильи Сачкова на три месяца

Суд продлил до 28 февраля 2022 года срок содержания под стражей основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, который обвиняется в государственной измене.

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и продлил содержание под стражей Ильи Сачкова, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Лефортовским судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении Сачкову меры пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца, до 28 февраля», — говорится в сообщении.

Заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле.

Сачков обратился к президенту РФ Владимиру Путину и попросил отпустить его из СИЗО под домашний арест на время следствия, сообщил Forbes со ссылкой на адвоката Сергей Афанасьева.

«Я считаю, что это новое дело Дрейфуса. Я не изменник, не шпион и не предатель. Я русский инженер. Своей работой неоднократно доказывал преданность и пользу Родине. Я очень прошу моего президента, Владимира Владимировича Путина, позволить мне на период следствия находится под домашним арестом, с максимальными ограничениями», — говорится в обращении Сачкова.

Основателя Group-IB арестовали в сентябре 2021 года. Предпринимателю предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Детали дела засекречены.