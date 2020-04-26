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Компания Al Hub проведет вебинар о высокооплачиваемых IT-профессиях

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

28 апреля пройдет вебинар «Самые высокооплачиваемые IT-профессии 2020», в ходе которого спикеры обсудят, какие индустрии сегодня растут быстрее всего куда устраиваться на работу в поисках стабильности и чему учиться, чтобы стать востребованным специалистом. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться. 

Компания Al Hub проведет вебинар о высокооплачиваемых IT-профессиях

Спикеры:

  • Оксана Селендеева, основатель CODDY, школа программирования для детей;
  • Екатерина Богина, основатель Insight Group;
  • Александр Турилин, директор по закупкам SkillFactory.

Темы вебинара: 

  • Какими hard skills и soft skills необходимо обладать;
  • как продать себя в новую индустрию на примере Fintech;
  • на что обращать внимание при написании своего CV;
  • как выбрать образовательный курс из общего многообразия аналогичных курсов на рынке.

Регистрация доступна на сайте

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock

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