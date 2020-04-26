28 апреля пройдет вебинар «Самые высокооплачиваемые IT-профессии 2020», в ходе которого спикеры обсудят, какие индустрии сегодня растут быстрее всего куда устраиваться на работу в поисках стабильности и чему учиться, чтобы стать востребованным специалистом. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

Компания Al Hub проведет вебинар о высокооплачиваемых IT-профессиях