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Компания Al Hub проведет вебинар о высокооплачиваемых IT-профессиях
Новости
Юлиана Трегуб
28 апреля пройдет вебинар «Самые высокооплачиваемые IT-профессии 2020», в ходе которого спикеры обсудят, какие индустрии сегодня растут быстрее всего куда устраиваться на работу в поисках стабильности и чему учиться, чтобы стать востребованным специалистом. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.
Компания Al Hub проведет вебинар о высокооплачиваемых IT-профессияхЮлиана Трегуб
Спикеры:
- Оксана Селендеева, основатель CODDY, школа программирования для детей;
- Екатерина Богина, основатель Insight Group;
- Александр Турилин, директор по закупкам SkillFactory.
Темы вебинара:
- Какими hard skills и soft skills необходимо обладать;
- как продать себя в новую индустрию на примере Fintech;
- на что обращать внимание при написании своего CV;
- как выбрать образовательный курс из общего многообразия аналогичных курсов на рынке.
Регистрация доступна на сайте.
Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock
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