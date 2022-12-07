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В советы директоров российских IT-компаний предложили вводить представителей от государства

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Центр стратегических разработок (ЦСР) выступил с предложением распространить на интернет-компании закон, который обязывает проводить иностранные инвестиции через правкомиссию. Она же должна согласовывать существенные корпоративные действия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад ЦСР.

В советы директоров российских IT-компаний предложили вводить представителей от государства

Осуществлять контроль за этим предлагают через представителей государства в советах директоров. Такой механизм должен защитить IT-сектор от иностранного влияния.

  • Авторы считают, что необходимо согласовывать вложения иностранцев в IT-компании и «значимые корпоративные действия», такие как перенос инфраструктуры за рубеж, отчуждение прав или части бизнеса, назначение иностранцев в совет директоров и другое, с правкомиссией по инвестициям.
  • В ЦСР полагают, что в совет директоров IT-компаний необходимо назначать представителей государства, чтобы снизить риски совершения действий, которые заблокировала правкомиссия.
  • Также предлагается учреждать в компаниях комитеты для госконтроля или предоставлять государству право вето на решения иностранного участника.
  • За нарушения для иностранных участников могут ввести ответственность вплоть до уголовной, заморозить их права голоса или принудить к отчуждению активов.

Меры призваны «сохранить инвестиционную привлекательность российского IT-сектора». Документ, по данным газеты, планируется опубликовать 7 декабря, он был направлен в Минэкономики.

Фото на обложке: Unsplash

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