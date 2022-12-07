В советы директоров российских IT-компаний предложили вводить представителей от государства

Центр стратегических разработок (ЦСР) выступил с предложением распространить на интернет-компании закон, который обязывает проводить иностранные инвестиции через правкомиссию. Она же должна согласовывать существенные корпоративные действия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад ЦСР.

Осуществлять контроль за этим предлагают через представителей государства в советах директоров. Такой механизм должен защитить IT-сектор от иностранного влияния.

Авторы считают, что необходимо согласовывать вложения иностранцев в IT-компании и «значимые корпоративные действия», такие как перенос инфраструктуры за рубеж, отчуждение прав или части бизнеса, назначение иностранцев в совет директоров и другое, с правкомиссией по инвестициям.

В ЦСР полагают, что в совет директоров IT-компаний необходимо назначать представителей государства, чтобы снизить риски совершения действий, которые заблокировала правкомиссия.

Также предлагается учреждать в компаниях комитеты для госконтроля или предоставлять государству право вето на решения иностранного участника.

За нарушения для иностранных участников могут ввести ответственность вплоть до уголовной, заморозить их права голоса или принудить к отчуждению активов.

Меры призваны «сохранить инвестиционную привлекательность российского IT-сектора». Документ, по данным газеты, планируется опубликовать 7 декабря, он был направлен в Минэкономики.

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