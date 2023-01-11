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Минцифры готовит пакет мер по возвращению уехавших ИТ-специалистов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минцифры вместе с другими ведомствами готовит пакет мер по возращению уехавших из России IT-специалистов. Среди предложений — гарантированная бронь от призыва в армию и оплата перелета в Россию, в качестве «наказания» — повышение НДФЛ.

Минцифры готовит пакет мер по возвращению уехавших ИТ-специалистов

Налог на доходы физических лиц предлагается повысить до 30% для тех, кто работает из-за рубежа, даже если такие специалисты формально остаются налоговыми резидентами, сообщил «Коммерсантъ».

Повышение налога может привести к увольнениям из российских IT-компаний и переходу специалистов в зарубежные, заявляют эксперты. Меру не поддерживают в Минцифры. Представители рынка полагают, что наиболее значимая мера — закрепление брони, о которой говорят с весны 2022 года, но ее все еще не оформили.

Собеседник издания уточнил, что итогового варианта пакета мер пока нет, но «они будут приняты в ближайшее время».

  • Президент России Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации 21 сентября. В ходе нее планировалось призвать 300 тыс. человек.
  • Позднее Минобороны уточнило список категорий работников, которые не попадут под частичную мобилизацию. Это сотрудники сферы информационных технологий, российских операторов связи, системообразующих СМИ и банков.
  • В Минцифры тогда добавили, что среди специалистов IT, связи и медиа отсрочку от частичной мобилизации могут получить сотрудники, которые имеют соответствующее высшее образование и трудятся полный день. 

Фото на обложке: Unsplash

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