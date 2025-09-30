Минфин повысит льготные страховые взносы для IT до 15%

Минфин планирует повысить льготный тариф страховых взносов для IT-компаний с 7,6% до 15%, сообщили «Ведомости». План подтвердил глава Минцифры Максут Шадаев, объяснив его бюджетными ограничениями и необходимостью перераспределить ресурсы. При этом министр подчеркнул: ключевые меры поддержки для отрасли сохранятся, но компаниям придётся адаптироваться к новым условиям.

Об изменениях

С 2026 года льготный тариф в 7,6% сохранится только для зарплат выше 2,76 млн рублей в год. Для доходов ниже порога ставка вырастет почти вдвое — до 15%. Одновременно планируется отмена льготы по НДС на покупку ПО из российского реестра.

Льгота отменяется

С 2020 года малый и средний бизнес работал на льготном тарифе страховых взносов — 15% на зарплаты выше МРОТ. В 2025-м планку подняли до 1,5 МРОТа. Теперь Минфин предлагает полностью отменить эту льготу для МСП и оставить пониженную ставку только для приоритетных отраслей.

В проекте Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2026–2028 гг., с которым ознакомились «Ведомости», прямо сказано: льгота задумывалась как антикризисная мера во время пандемии и должна была быть временной. В реальности её эффект оказался слабым — численность сотрудников не выросла, а по итогам 2024 года льготу использовало меньше 20% компаний. Часть МСП просто не имела наёмных работников. Более того, по данным Минфина, даже после введения льгот среднесписочная численность сотрудников снизилась.

Ключевые тезисы главы Минцифры Максута Шадаева Шадаева

Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил: льготный тариф для IT-компаний вырастет почти вдвое — с 7,6% до 15%, а вместе с этим отменят и льготу по НДС на покупку российского ПО.

При этом министр подчеркнул: даже после изменений отрасль останется в привилегированном положении. Для IT ставка будет в два раза ниже, чем у большинства других секторов экономики. Сохраняются и ключевые бонусы: льготный налог на прибыль, отсрочка от армии для специалистов и IT-ипотека в регионах.

Рынку придется адаптироваться

Максут Шадаев признал, что отмена НДС-льготы звучит болезненно, но напомнил — спрос на отечественное ПО всё равно вырастет. Причина проста: запреты на использование зарубежных решений в критической инфраструктуре и жёсткие требования по КИИ (Критическая информационная инфраструктура). То есть рынок в любом случае будет вынужден делать ставку на локальные продукты.

Министр не стал скрывать: для компаний это будет стресс.

«Вам придётся оперативно пересматривать продуктовые планы и гибко адаптироваться к новым условиям», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Однако он добавил, что отрасль уже накопила «запас прочности» и способна пережить сокращение льгот без потери амбиций. По его словам, IT давно вышло из «тепличных условий» и теперь должно доказать устойчивость в новой налоговой реальности.

Контекст

Льготы для IT действуют с 2020 года и позволили отрасли пережить пандемию и санкционное давление. В 2024 году объём налоговых преференций превысил 850 млрд рублей. Теперь акцент смещается на адресную поддержку и сохранение стимулов только для ключевых направлений. Теперь отрасли предстоит доказать устойчивость в условиях роста нагрузки.

Фото: gilaxia / Getty Images