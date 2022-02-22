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Названы главные тренды в российской IT-сфере в 2022 году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022 году главными трендами в российской IT-сфере станут импортозамещение и внедрение искусственного интеллекта.

Названы главные тренды в российской IT-сфере в 2022 году

В конце прошлого года проводились пилотные проекты у скептически настроенных компаний. После экспериментов заказчики готовы к внедрению и созданию собственных компетенций в импортозамещении, сказал глава компании «Форсайт» Алексей Выскребенцев, пишет «Прайм».

Директор компании Vinteo Дмитрий Серый считает, что в этом году развиваться будет не только отечественный софт, но и процессоры.

Другой мировой тренд на этот год — внедрение искусственного интеллекта для цифровизации государственного сектора. Дефицит квалифицированных кадров и стремление к оптимизации продолжит развитие машинное обучение.

По мнению экспертов, это поможет получать результаты на типовых кейсах, делегировать рутинные операции, а специалисты смогут тратить освободившееся время на решение более сложных задач.

75% россиян хотят стать IT-специалистами из-за недовольства текущим уровнем зарплаты. Почти половина из них считает, что обладают необходимым для работы в IT складом ума. Около трети считают себя гуманитариями, но готовы переучиться. 28% респондентов мотивировали на переход в IT рассказы и рекомендации друзей.

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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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