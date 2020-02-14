В IT-компаниях чаще всего едят шаурму и сосиски в тесте — исследование

В рамках исследования были проанализированы данные из 250 точек SELF в Москве в период с 1 декабря 2019 года по 31 января 2020 года. Были выделены три группы офисов: банки и финансовые организации, IT и телеком, торговые компании.

Самой популярной покупкой среди всех категорий и у всех сотрудников является вода без газа, объемом бутылки 0,33 л.

Для перекуса во всех трех типах офисов чаще всего выбирают сэндвич с курицей на зерновом хлебе. При этом в топ-5 у банкиров, финансистов и коммерсантов также входят сырники, творожные запеканки, сэндвичи с лососем и роллы с семгой. В IT-офисах рыбным блюдам предпочитают шаурму с курицей и сосиски в тесте.

Среди салатов в общем объёме продаж самым востребованным оказался классический «цезарь». На втором месте — «греческий», на третьем — «оливье» с курицей. На четвертом месте — винегрет с квашеной капустой. Пятое разделили салат из зелени и «мимоза». В исследовании отмечается, что сытные салаты более востребованы в торговых компаниях и телекоме, а легкие овощные — в финансовых и банковских организациях.

В категории готовых обедов все офисные сотрудники отдали предпочтение куриным биточкам с гречкой, занявшим первое место. По остальным позициям мнения разделились. Финансисты чаще выбирали бифштексы с картофелем, лапшу удон с курицей и креветками, курицу по-французски с рисом и котлеты по-киевски. В торговых организациях котлеты по-киевски проиграли паровым котлетам из курицы и индейке с булгуром. В телекоме вместо котлет берут карри с рисом на кокосовом молоке.

По данным банка «Русский Стандарт», средний чек покупки в декабре через систему быстрых платежей (СБП) составил 102 руб., в январе — 96,2 руб. Пик покупок пришелся на вторники, среды и четверги — наиболее активные дни в корпоративной жизни, заявляют исследователи.



Арвидас Алутис, генеральный директор группы компаний Uvenco (владелец SELF), прокомментировал исследование, заявив, что растет спрос на «зож-ассортимент»: овощные салаты, творожные запеканки, сырники. По сравнению с аналогичным периодом 2018-2019 он увеличился на 15%, сказал Алутис.



Одновременно с этим продолжают пользоваться популярностью традиционные блюда с «понятным вкусом». Алутис сделал предположение, что в дальнейшем усилится тенденция к сближению этих моделей, и, например, «котлеты останутся, но будут из индейки и паровыми».