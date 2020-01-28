iTech Capital запустила платформу для управления инвестиционным бизнесом
Управляющая компания iTech Capital разработала платформу AIRR для мониторинга и формирования инвестиционных портфелей. Об этом Rusbase рассказал представитель iTech Capital.
Портал создан для венчурных фондов, фондов прямых инвестиций, ангельских инвесторов, семейных офисов, а также любых частных инвесторов.
AIRR позволят автоматизировать принятие инвестиционных решений, мониторит инвестиционный портфель и хранит документацию. Платформа представляет собой SaaS-решение, которое может интегрироваться с различными системами (CRM, бухгалтерия, ведение воронки проектов, документооборот) и позволяет вести все процессы внутри платформы.
По словам создателей AIRR, на рынке отсутствует единый продукт, удобный для пользования как для ключевого лица, так и для его работников.
«В современном мире, с нестабильной геополитической обстановкой, процедуры KYC превращаются в кошмар для инвестора, а расходы на содержание администраторов, бухгалтеров и юристов начинают превышать любые разумные рамки», — говорится в сообщении компании.
Создатели AIRR надеются, что их продукт поможет инвесторам «снизить бюрократию» и «решить многие проблемы операционного характера».
«Большинство моих коллег резюмируют накопленный профессиональный опыт в книгах, учебных курсах, консалтинговых проектах. Мы решили подойти к этому философскому вопросу немного по-другому. Мы выпускаем на рынок новый продукт, в котором аккумулированы 25 лет моей инвестиционной карьеры в прикладной и понятной форме», — заявил управляющий партнер iTech Capital Глеб Давидюк.
Фото: Unsplash
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