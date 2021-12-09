Подвели итоги первого экономического хакатона

20 ноября состоялся финал первого экономического хакатона. Команды представили концепции развития регулирования цифровой экономики в 11 сферах — от социальной экономики до биотехнологий.

Концепции — результат двух месяцев работы 66 участников, прошедших три этапа отбора. Команды получили обратную связь от экспертов в области права, экономики, IT и призы от партнеров проекта, в числе которых — «Газпромбанк», «Сбер», «Мегафон» и другие.

Также на финале организаторы проекта анонсировали запуск сообщества первого экономического хакатона. Оно станет постоянно действующей платформой, объединит участников и партнеров проекта для дальнейшей проработки вопросов регулирования цифровой экономики. На базе сообщества будут проходить мастер-классы, круглые столы, рабочие группы.

Больше узнать о мероприятии можно на сайте.