Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Подвели итоги первого экономического хакатона

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

20 ноября состоялся финал первого экономического хакатона. Команды представили концепции развития регулирования цифровой экономики в 11 сферах — от социальной экономики до биотехнологий.

Подвели итоги первого экономического хакатона

Концепции — результат двух месяцев работы 66 участников, прошедших три этапа отбора. Команды получили обратную связь от экспертов в области права, экономики, IT и призы от партнеров проекта, в числе которых — «Газпромбанк», «Сбер», «Мегафон» и другие.

Также на финале организаторы проекта анонсировали запуск сообщества первого экономического хакатона. Оно станет постоянно действующей платформой, объединит участников и партнеров проекта для дальнейшей проработки вопросов регулирования цифровой экономики. На базе сообщества будут проходить мастер-классы, круглые столы, рабочие группы.

Больше узнать о мероприятии можно на сайте

Фото на обложке: Tendo / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В «Сколково» прошел международный форум Nobel Vision
  2. 2 Собрана самая полная база proptech-решений на российском рынке: 450+ сервисов для жилой недвижимости
  3. 3 Стали известны лауреаты «Премии Рунета 2021»
  4. 4 В Москве состоится закрытая конференция «Лиги зеленых брендов»
  5. 5 На Demo Day бизнес-акселератора «Физтех.Старт» финалисты поделятся своими результатами

ВОЗМОЖНОСТИ

09 декабря 2021

12|21

10 декабря 2021

Fresh Code от Вконтакте

10 декабря 2021

FintechHack

Все ВОЗМОЖНОСТИ