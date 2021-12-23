Акселератор Mendeleev подвел итоги демо-дня программы Mendeleev.start

17 декабря состоялся демо-день программы Mendeleev.start акселератора Mendeleev. Проекты в области высокотехнологичной химии, экологии и цифровых решений представили свои разработки экспертам и инвесторам.

Команда проекта NovaKorova разработала уникальную технологию подбора реципиентов и доноров для эмбриотрансфера на основе генетики и анализа метаболических профилей. Сейчас завершено строительство и запуск лаборатории эмбриотрансфера на 24 тысячи эмбрионов в год, также заключены контракты с крупнейшим племпредприятиями Удмуртии, Рязанской области и Мордовии. По итогам акселератора стартап закрывает инвестиционный seed-раунд по оценке $2 млн.

Проект «Стимул-3С» представил технологию создания умных органоминеральных удобрений, позволяющую утилизировать промышленные отходы и отходы птицефабрик. Это открывает новые перспективы в переработке больших объемов накопленных минеральных отходов. В рамках программы стартап заключил несколько договоров на полевые испытания четырех тонн продукции, сейчас обсуждает масштабирование проекта с крупным промышленным инвестором.

Команда GoGe создает интерпретатор видео- и аудиоинформации на жестовые языки разных стран с использованием нейросетей. Решение позволяет сделать доступнее информацию, в том числе образовательный контент, и может быть интегрировано в стриминговые сервисы, порталы государственных услуг, а также в программное обеспечение для видеоконференций. За время программы проект доработал MVP решения и сейчас выходит на привлечение инвестиций для развития проекта.

Стартап SmartPolymat, занимающийся созданием мембранных технологий декарбонизации энергетических систем, получил ряд предложений о сотрудничестве с крупнейшими российскими индустриальными партнерами. Кроме того, за время реализации программы команда собрала финансовую и бизнес-модель проекта, получила инвестиционную оценку на pre-seed раунде.

Проект BenefitBio создает производство растительных функциональных котлет и за время программы достиг договоренностей о пилотах продукта с торговыми сетями.

«Наша программа направлена на развитие высокотехнологичных проектов, которые часто сталкиваются со сложностями структурирования при запуске бизнес-моделей. Образовательный, но при этом практикоориентированный интенсив и консультации наших партнеров направлены именно на систематизацию технологии, формирование нужного рынку продукта и эффективных бизнес-процессов внутри команды. Мы помогаем ученым создавать новые успешные продукты и при этом продолжать заниматься наукой», — поделился Александр Масленников, руководитель Акселератора Mendeleev.

Как проходил демо-день, можно посмотреть по ссылке.