Онлайн-кинотеатр ivi впервые привлек внешнее финансирование – он получил кредит «Альфа-банка» на 3,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Банк предоставил венчурный кредит со сроком погашения 6 лет. Согласно условиям сделки, «Альфа-банк» также получил право приобрести 2,5% акций ivi по заранее обговоренной цене.

Ivi планирует инвестировать привлеченные средства в свой бизнес и упрочить позиции рынке онлайн-кинотеатров в России.

Компания продолжит работу по анализу вариантов привлечения дополнительного акционерного финансирования, включая возможность выхода на IPO в 2021-2022 годах, говорится в ее сообщении.

До сих пор ivi развивался на средства акционеров, у компании не было долга, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Это характерно практически для всех видеосервисов в России, сообщил основатель ivi Олег Туманов. По его словам, получить кредит на развитие довольно сложно, так как банки оценивают эти операции как высокорисковые.

3,7 млрд рублей – это больше половины выручки ivi в 2019 году. В 2019 году выручка ivi увеличилась в 1,5 раза до 6,1 млрд рублей.

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