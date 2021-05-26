Онлайн-кинотеатр Ivi привлек $250 млн инвестиций от ВТБ, Millhouse Романа Абрамовича и других

Онлайн-кинотеатр Ivi закрыл новый раунд финансирования на $250 млн (18,36 млрд рублей по курсу ЦБ на 25 мая) — деньги предоставлены как как внешними инвесторами, так и текущими акционерами. Об этом говорится в сообщении компании.
Группа новых инвесторов во главе с ВТБ включает также Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова и Millhouse Романа Абрамовича. Среди текущих акционеров в новом раунде участвовали фонды Flashpoint Venture Capital, Baring Vostok и РФПИ c партнерами.
В результате раунда ВТБ, наряду с фондами Baring Vostok, RTP Global, Flashpoint, станет одним из крупнейших акционеров Ivi и получит представительство в совете директоров компании. Всего у ivi около 15 акционеров-фондов.
По данным газеты «Коммерсантъ», в совет войдет Тимофей Демченко, руководитель бизнеса прямых инвестиций «ВТБ Капитала».
Привлеченные средства будут направлены на дальнейшее расширение контентного предложения и производство собственного контента, а также дальнейшее развитие технологической платформы Ivi и маркетинг, сообщила компания.
Участие «ВТБ Капитала» в раунде ivi говорит «о прицеле на IPO», считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин, его слова цитирует «Ъ».
Ivi запущен в 2010 году, это крупнейший по выручке онлайн-кинотеатр в России. Аудитория онлайн-кинотеатра насчитывает более 50 млн уникальных пользователей в месяц.
Фото: Unsplash
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