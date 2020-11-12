Онлайн-кинотеатр Ivi инвестирует 2 млрд рублей в производство контента в 2021 году

Онлайн-кинотеатр Ivi в 2021 году планирует удвоить инвестиции в производство оригинальных фильмов, шоу и документальных проектов по сравнению с 2020 годом. Об этом Rusbase рассказали в компании.

В 2020 году компания потратила на производство более 1 млрд рублей. Таким образом, в следующем году инвестиции онлайн-кинотеатра достигнут 2 млрд рублей.

Производством фильмов в Ivi занимается подразделение Ivi Originals, которое было создано в середине 2019 года. 11 ноября компания представила более 30 проектов собственного производства, среди которых сериал режиссера Анны Меликян «Нежность», сериал Григория Константинопольского «Мертвые души» и другие.

Ivi был основан в 2010 году. Среди инвесторов онлайн-кинотеатра — фонды Baring Vostok, Tiger Global, Frontier Ventures, РФПИ и другие. Выручка компании по итогам 2019 года составила 6,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 55%.

Фото: пресс-служба Ivi