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ivi запустил программу мотивации для топ-менеджеров «фантомными» акциями

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Онлайн-кинотеатр ivi запустил программу мотивации для топ-менеджеров компании «фантомными» акциями, пишет «Интерфакс» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность сервиса. Вознаграждение руководителей будет зависеть от роста рыночной стоимости условных долей в компании.

ivi запустил программу мотивации для топ-менеджеров «фантомными» акциями

Компания приняла программу в конце 2023 года, она относится к «некоторым сотрудниками высшего звена», следует из бухотчета.

Согласно программе, право сотрудников на получение таких «фантомных» акций будет зависеть от определенного периода работы от 1 года до 4 лет. Вознаграждение будет выдаваться в виде денег «при наступлении предусмотренных программой событий».

Как следует из документа, в 2023 года ivi потратил на программу мотивации 906,6 млн рублей. Компания нарастила выручку до 16,6 млрд рублей (+30,4% год к году). 12,5 млрд рублей выручки — доходы от платных сервисов.

Чистая прибыль компании по итогам прошлого года составила 2 млрд рублей по сравнению с убытком в 693,7 млн рублей годом ранее.

По данным исследования GfK, ivi занял третье место в I квартале 2024 года по числу подписчиков с долей в 10,7% от рынка онлайн-кинотеатров.

Фото на обложке: 3rdtimeluckystudio / Shutterstock

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