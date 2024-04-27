ivi запустил программу мотивации для топ-менеджеров «фантомными» акциями

Онлайн-кинотеатр ivi запустил программу мотивации для топ-менеджеров компании «фантомными» акциями, пишет «Интерфакс» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность сервиса. Вознаграждение руководителей будет зависеть от роста рыночной стоимости условных долей в компании.
Компания приняла программу в конце 2023 года, она относится к «некоторым сотрудниками высшего звена», следует из бухотчета.
Согласно программе, право сотрудников на получение таких «фантомных» акций будет зависеть от определенного периода работы от 1 года до 4 лет. Вознаграждение будет выдаваться в виде денег «при наступлении предусмотренных программой событий».
Как следует из документа, в 2023 года ivi потратил на программу мотивации 906,6 млн рублей. Компания нарастила выручку до 16,6 млрд рублей (+30,4% год к году). 12,5 млрд рублей выручки — доходы от платных сервисов.
Чистая прибыль компании по итогам прошлого года составила 2 млрд рублей по сравнению с убытком в 693,7 млн рублей годом ранее.
По данным исследования GfK, ivi занял третье место в I квартале 2024 года по числу подписчиков с долей в 10,7% от рынка онлайн-кинотеатров.
Фото на обложке: 3rdtimeluckystudio /
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