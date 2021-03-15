Избавиться от медиаактивов: власти Китая выдвинули новое требование для Alibaba

Правительство Китая попросило Alibaba Group избавиться от своих медиаактивов. Власти обеспокоены растущим влиянием технологического гиганта на общественное мнение в стране, сообщает газета The Wall Street Journal.

Основным бизнесом Alibaba является онлайн-торговля. Однако официальные лица «были потрясены» внушительным портфелем медиаактивов, который компания собрала под руководством Джека Ма.

Alibaba обладает долями в платформе для блогов Weibo, видеосервисе Bilibili и нескольких китайских цифровых и печатных новостных изданиях. Также компания является 100%-ым владельцем ведущей англоязычной газетой Гонконга South China Morning Post.

Общая стоимость медиаактивов Alibaba неизвестна. Но, согласно данным WSJ, на момент открытия фондового рынка США 15 марта совокупная рыночная стоимость акций публичных компаний, которыми владеет группа, составляла более $8 млрд.

От каких именно медиаактивов придется избавиться холдингу, пока неясно.

Обеспокоенность китайских властей медийным ростом Джека Ма стала нарастать в последние годы. Чиновники подозревают Ма, что таким образом он желает повлиять на политику государства, если она примет невыгодный для Alibaba оборот, пишет WSJ.

Такая тенденция подтверждается историей, произошедшей в мае 2020 года. Тогда компания удалила из Weibo сообщения о внебрачных связях одного из топ-менеджеров.

«Мы не вмешивались и не вмешиваемся в деятельность СМИ или редакционные решения», — ответили в Alibaba.

Помимо этого, несколько дней назад стало известно, что Alibaba может заплатить рекордный в истории Китая штраф за нарушение антимонопольного законодательства. Сумма штрафа пока не уточняется, но, по данным СМИ, она будет более $975 млн, взысканной ранее в КНР с американской Qualcomm.

Фото: zhu difeng / Shutterstock