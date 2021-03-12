Власти Китая задумали выставить Alibaba рекордный штраф

Штраф для Alibaba за нарушение антимонопольного законодательства от регуляторов Китая может составить свыше $975 млн. Об этом узнала газета The Wall Street Journal, но официального объявления от антимонопольных органов КНР пока не поступало.

На данный момент самым крупным корпоративным штрафом, который был оплачен компаниями в Китае, составляет взыскание с американской Qualcomm, причем также за антиконкурентную деятельность. Он составлял $975 млн, но для Alibaba сумма будет выше, утверждают источники издания.

Несмотря на внушительный размер, для Alibaba это будет посильная плата, по итогам 2019-2020 финансового года чистая прибыль компании составила $19,82 млрд. Также собеседники WSJ сообщили, что руководство Alibaba хочет побыстрее получить постановление о штрафе, «засыпать проблему деньгами и двигаться дальше».

Китайская Alibaba Group работает в интернет-коммерции с 1999 года, владеет Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. «Ломать» компанию не входит в планы китайского правительства, но помимо штрафа ее могут обязать продать активы, которые не связаны с онлайн-торговлей как основным направлением бизнеса.

Напомним, антимонопольное расследование в отношении гиганта электронной коммерции началось в конце 2020 года. Принадлежавшая Alibaba финтех-компания Ant Group собиралась выйти с IPO на биржи в Гонконге и Шанхае и могла привлечь до $34,4 млрд, но размещение не состоялось.

Считается, что решение об отмене IPO принял лично председатель КНР Си Цзиньпин из-за критики основателя Alibaba Джек Ма в адрес китайских финансовых регуляторов, которую он высказал на бизнес-форуме в Шанхае осенью прошлого года.

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