Роскомнадзор обязал «Яндекс» и YouTube установить единый измеритель аудитории

Комиссия при Роскомнадзоре 2 февраля определила 79 сайтов, владельцы которых будут обязаны сотрудничать с единым измерителем рунета — компанией Mediascope.

Собственники этих компаний должны или установить на сайте измеритель, или предоставить Mediascope данные для исследования до 1 марта, сообщил РБК.

Обязательным сотрудничество становится для онлайн-кинотеатров Okko, Premier, ivi, Netflix, «Кинопоиск», новостных агрегаторов «Яндекс.Новости», «Rambler/новости», СМИ2, «Новости@Mail.ru», соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и СМИ «Коммерсантъ», «Эхо Москвы», ТАСС и других.

До 9 февраля Mediascope обязана предоставить Роскомнадзору график исследования вышеуказанных сайтов. Отказаться сервисы не смогут, как это сделал два года назад «Яндекс», но потом снова возобновил отправку. Google принципиально отказывается от установки счетчиков аудитории.

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