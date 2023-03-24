Производитель Jacobs может отказаться от использования названия в России

Российское подразделение поставщика кофе JDE Peet’s может отказаться от использования бренда Jacobs. Кофе компании может продаваться под марками Monarch или Milicano. Итогового решения нет: изменения названия только обсуждаются, сообщили источники «Коммерсанту».

С начала спецоперации России на Украине JDE старалась, чтобы бизнес в России развивался самостоятельно. По словам собеседников издания, отказ от бренда Jacobs должен дать российскому заводу больше возможностей для продвижения продукции.

В JDE заявили, что планируют продолжать обеспечивать клиентов и потребителей в России через локальное представительство. Дальнейшее усиление локализации, затрагивающее в том числе портфель брендов, позволит наилучшим образом удовлетворить спрос.

Российский завод «Якобс Дау Эгбертс Рус» находитсяв Ленобласти. Его мощность — свыше 35 тыс. тонн продукции в год. Предприятие выпускает растворимый кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire. В 2021 году выручка компании выросла на 13%, до 35,11 млрд рублей, чистая прибыль была 5,96 млрд рублей.

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