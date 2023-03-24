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Производитель Jacobs может отказаться от использования названия в России

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российское подразделение поставщика кофе JDE Peet’s может отказаться от использования бренда Jacobs. Кофе компании может продаваться под марками Monarch или Milicano. Итогового решения нет: изменения названия только обсуждаются, сообщили источники «Коммерсанту».

Производитель Jacobs может отказаться от использования названия в России

С начала спецоперации России на Украине JDE старалась, чтобы бизнес в России развивался самостоятельно. По словам собеседников издания, отказ от бренда Jacobs должен дать российскому заводу больше возможностей для продвижения продукции.

В JDE заявили, что планируют продолжать обеспечивать клиентов и потребителей в России через локальное представительство. Дальнейшее усиление локализации, затрагивающее в том числе портфель брендов, позволит наилучшим образом удовлетворить спрос.

Российский завод «Якобс Дау Эгбертс Рус» находитсяв Ленобласти. Его мощность — свыше 35 тыс. тонн продукции в год. Предприятие выпускает растворимый кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire. В 2021 году выручка компании выросла на 13%, до 35,11 млрд рублей, чистая прибыль была 5,96 млрд рублей.

Фото на обложке: Popescu - Valceanu Marius / Shutterstock

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