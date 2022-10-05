«Магнит» открыл цех по обжарке и фасовке кофе в Твери

«Магнит» запустил производство кофе в Твери, говорится в сообщении сети. Ритейлер открыл цех по обжарке и фасовке кофе на базе собственного предприятия.

Компания планирует покрыть до 26% потребностей сети в этой продукции и ежегодно выпускать более 800 тонн кофе в разных ценовых категориях.

«Магнит» рассчитывает предложить покупателям продукцию на 10% ниже аналогов в первом ценовом сегменте, и на 20% — в сегменте «средний+».

Зерновой и молотый кофе восьми видов обжарки под брендами «Моя Цена», «Магнит» и Gusto di Roma уже поставляется во все магазины в 67 регионах присутствия сети.

Кофейные зерна для нового производства — арабика и робуста — компания закупает из Бразилии, Эфиопии, Уганды и Вьетнама.

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