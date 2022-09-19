«Магнит» заявил о намерении выращивать свое «мясо»

Директор крупного отечественного ритейлера «Магнит» Руслан Исмаилов на форуме Innofood признался, что руководство сети задумывается, не начать ли самостоятельно производить растительное мясо.

«Мы, действительно, думаем о том, чтобы создать собственное производство растительного "мяса". Опять же – не потому, что это модно, а потому, что мы видим в этом возможности завтрашнего дня, которые сегодня уже начинают как-то проявляться в сознании потребителей и спросе», – цитирует его «Интерфакс».

Это заявление прозвучало спустя всего четыре дня после того, как «Азбука вкуса» объявила о своих планах производить «куриное» и «говяжье» мясо из горохового белка под собственной торговой маркой Eat no meat на фабриках-кухнях в Москве.

По словам самого же Исмаилова, «понятно, что низкая база», то есть массовый потребитель – основная аудитория сети – не очень знакома с этим нишевым продуктом. И необходимо будет повышать узнаваемость подобной продукции среди клиентов.

При этом представитель «Магнита» уверяет, что дело не в моде, а в экономической целесообразности. И приводит соответствующие цифры.

Так, например, хоть ритейлер заказывает у партнеров всего пять видов растительного мяса, его продажи растут на 7-10% месяц к месяцу.

Кстати, поставляет растительное мясо в «Магнит» компания «Эфко», которая в июле провела первые поставки растительных альтернатив мяса в розничные сети Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

При этом у «Магнита» (в управлении которого сейчас 26+ тыс. торговых точек) есть все возможности для собственного производства.

Компании уже сейчас принадлежат 4 предприятия в сфере сельского хозяйства (производят салат, огурцы, томаты, картофель, грибы и др.) и 13 в сфере бакалейного производства (крупы, макароны, сиропы, специи, кондитерские изделия и др.).

Доля собственных торговых марок у «Магнита» по итогам двух первых кварталов 2022 года превысила 20% (то есть каждый пятый продукт в магазине – «свой»).

Причем на фоне этих новостей (включая новости о покупке теплиц «Гринхауз») акции ритейлера к концу лета ощутимо выросли в цене.

Фото на обложке: LikeMeat / Unsplash