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«Магнит» заявил о намерении выращивать свое «мясо»

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Директор крупного отечественного ритейлера «Магнит» Руслан Исмаилов на форуме Innofood признался, что руководство сети задумывается, не начать ли самостоятельно производить растительное мясо.

«Магнит» заявил о намерении выращивать свое «мясо»

«Мы, действительно, думаем о том, чтобы создать собственное производство растительного "мяса". Опять же – не потому, что это модно, а потому, что мы видим в этом возможности завтрашнего дня, которые сегодня уже начинают как-то проявляться в сознании потребителей и спросе», – цитирует его «Интерфакс».

Это заявление прозвучало спустя всего четыре дня после того, как «Азбука вкуса» объявила о своих планах  производить «куриное» и «говяжье» мясо из горохового белка под собственной торговой маркой Eat no meat на фабриках-кухнях в Москве.

По словам самого же Исмаилова, «понятно, что низкая база», то есть массовый потребитель – основная аудитория сети – не очень знакома с этим нишевым продуктом. И необходимо будет повышать узнаваемость подобной продукции среди клиентов.

При этом представитель «Магнита» уверяет, что дело не в моде, а в экономической целесообразности. И приводит соответствующие цифры.

Так, например, хоть ритейлер заказывает у партнеров всего пять видов растительного мяса, его продажи растут на 7-10% месяц к месяцу.

Кстати, поставляет растительное мясо в «Магнит» компания «Эфко», которая в июле провела первые поставки растительных альтернатив мяса в розничные сети Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). 

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

При этом у «Магнита» (в управлении которого сейчас 26+ тыс. торговых точек) есть все возможности для собственного производства.

Компании уже сейчас принадлежат 4 предприятия в сфере сельского хозяйства (производят салат, огурцы, томаты, картофель, грибы и др.) и 13 в сфере бакалейного производства (крупы, макароны, сиропы, специи, кондитерские изделия и др.).

Доля собственных торговых марок у «Магнита» по итогам двух первых кварталов 2022 года превысила 20% (то есть каждый пятый продукт в магазине – «свой»).

Причем на фоне этих новостей (включая новости о покупке теплиц «Гринхауз») акции ритейлера к концу лета ощутимо выросли в цене.

Фото на обложке: LikeMeat / Unsplash

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