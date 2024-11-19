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Британский Jaguar представил новый логотип

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Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Британский автоконцерн Jaguar представил новый логотип без изображения ягуара. Эмблема представляет собой первую и последнюю буквы из названия бренда, вписанные в круг. 

Британский Jaguar представил новый логотип
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«Переосмысленный бренд Jaguar начинает перерождение, представляя абсолютно новую айдентику, которая подчеркивает его уникальный характер», — говорится в сообщении на сайте компании.

 

 Новый логотип Jaguar. Фото: Jaguar

 

Новым слоганом автопроизводителя станет фраза Copy Nothing («ничего не копируй») авторство которой приписывают основателю компании Уильяму Лайонсу. Фирменный символ ягуара автоконцерн сохранил, но сделал двухмерным.

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 Фирменный символ Jaguar. Фото: Jaguar

 

В ноябре издание Motor1 сообщило, что Jaguar перестал продавать новые автомобили в Великобритании. Это связано с тем, что в 2025 году компания планирует стать люксовым брендом, который будет продавать только электромобили. 

В 2022 году, после начала военной операции на Украине, альянс Jaguar Land Rover прекратил поставлять машины в Россию. В 2023 году автоконцерн приостановил сервисное обслуживание автомобилей в стране. В 2024 году российское подразделение компании перешло местному топ-менеджменту.

Фото на обложке: jetcityimage / Getty Images

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