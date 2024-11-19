Британский Jaguar представил новый логотип

Британский автоконцерн Jaguar представил новый логотип без изображения ягуара. Эмблема представляет собой первую и последнюю буквы из названия бренда, вписанные в круг.

«Переосмысленный бренд Jaguar начинает перерождение, представляя абсолютно новую айдентику, которая подчеркивает его уникальный характер», — говорится в сообщении на сайте компании.

Новый логотип Jaguar. Фото: Jaguar

Новым слоганом автопроизводителя станет фраза Copy Nothing («ничего не копируй») авторство которой приписывают основателю компании Уильяму Лайонсу. Фирменный символ ягуара автоконцерн сохранил, но сделал двухмерным.

Фирменный символ Jaguar. Фото: Jaguar

В ноябре издание Motor1 сообщило, что Jaguar перестал продавать новые автомобили в Великобритании. Это связано с тем, что в 2025 году компания планирует стать люксовым брендом, который будет продавать только электромобили.

В 2022 году, после начала военной операции на Украине, альянс Jaguar Land Rover прекратил поставлять машины в Россию. В 2023 году автоконцерн приостановил сервисное обслуживание автомобилей в стране. В 2024 году российское подразделение компании перешло местному топ-менеджменту.