Британский Jaguar представил новый логотип

Британский автоконцерн Jaguar представил новый логотип без изображения ягуара. Эмблема представляет собой первую и последнюю буквы из названия бренда, вписанные в круг.
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«Переосмысленный бренд Jaguar начинает перерождение, представляя абсолютно новую айдентику, которая подчеркивает его уникальный характер», — говорится в сообщении на сайте компании.
Новый логотип Jaguar. Фото: Jaguar
Новым слоганом автопроизводителя станет фраза Copy Nothing («ничего не копируй») авторство которой приписывают основателю компании Уильяму Лайонсу. Фирменный символ ягуара автоконцерн сохранил, но сделал двухмерным.
Фирменный символ Jaguar. Фото: Jaguar
В ноябре издание Motor1 сообщило, что Jaguar перестал продавать новые автомобили в Великобритании. Это связано с тем, что в 2025 году компания планирует стать люксовым брендом, который будет продавать только электромобили.
В 2022 году, после начала военной операции на Украине, альянс Jaguar Land Rover прекратил поставлять машины в Россию. В 2023 году автоконцерн приостановил сервисное обслуживание автомобилей в стране. В 2024 году российское подразделение компании перешло местному топ-менеджменту.
Фото на обложке: jetcityimage / Getty Images
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