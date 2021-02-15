Jaguar Land Rover назвал дату полного перехода к выпуску электромобилей

Автопроизводитель Jaguar Land Rover объявил, что с 2025 года бренд станет полностью электрическим. В ближайшие 5 лет компания намерена произвести 6 моделей электровнедорожников класса люкс. Об этом говорится на сайте Jaguar Land Rover.

«Наша цель — добиться к 2039 году чистых нулевых выбросов углерода в нашей цепочке поставок, продукции и операциях», — отметил гендиректор компании Тьерри Боллоре.

Он добавил, что для этого компания готовится к внедрению экологически чистых топливных элементов. Их разработка уже ведется, и прототипы появятся на дорогах Великобритании в течение следующих 12 месяцев.

В настоящее время Jaguar продает единственный полностью электрический автомобиль — кроссовер I-Pace. Первый электрический Land Rover появится в 2024 году.

Ранее General Motors сообщил, что прекратит производство дизельных и бензиновых автомобилей, грузовиков и внедорожников к 2035 году.

Разработкой электрокара занимается и компания Apple. Однако ее переговоры с автопроизводителями пока зашли в тупик.

В свою очередь, глава компании-производителя электромобилей Tesla Илон Маск намерен научить Tesla Roadster нового поколения парить над землей — с помощью ракетных двигателей.

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