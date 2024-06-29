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JAMA: ChatGPT превзошел врачей в вопросах о здоровье в 79% случаев

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Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Программа ChatGPT, работающая на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ) обошла большинство врачей в вопросе медицинских консультаций. Об этом говорят американские ученые из университета в Сан-Диего. Материалы их исследования были размещены в научном журнале JAMA Internal Medicine.

JAMA: ChatGPT превзошел врачей в вопросах о здоровье в 79% случаев
  1. Новости

Во время эксперимента эксперты анализировали ответы ChatGPT на вопросы о здоровье, которые были размещены на одном из популярных интернет-форумов. Врачи и эксперты в сфере здравоохранения провели сравнение публикаций нейросети с мнением медиков по этим же темам.

Была произведена случайная выборка из 195 переписок между врачами и пациентами. Выяснилось, что в 79% случаев ChatGPT дал более точные ответы в сравнении со специалистами. Эксперты также назвали 27% ответов врачей неудовлетворительными.

По мнению авторов исследования, одной из областей, где хорошие системы ИИ могут быть полезны, остается здравоохранение. Использование таких технологий поможет снять часть нагрузки с медиков.

Ранее мы писали о том, что с момента появления ChatGPT число вакансий в областях, где преуспевает генеративный ИИ, сократилось на 21%.

Фото на обложке: marijana1 / https://pixabay.com/

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