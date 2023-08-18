Владелец брендов Jameson и Chivas Regal закроет офис в России

Как пишет издание со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, 8 августе российское представительство концерна АО «П.Р.Русь» возглавил бывший министр сельского хозяйства Армении и экс-гендиректор входящего в Pernod Ricard Ереванского коньячного завода (ЕКЗ) Игнатий Аракелян. В аккаунте на Linkedin указано, что Аракелян с 2018 года занимает должность директора по финансовым и административным вопросам Pernod Ricard в Восточной Европе.

В самом концерне изданию сказали, что предыдущий руководитель российского представительства занял другую должность в другом регионе. Аракелян при этом отметил, что «П.Р.Русь» ведет работу по прекращению операционной деятельности. Источники издания добавляют, что из российского офиса ушла почти вся команда, а оставшийся коллектив, вероятно, покинет компанию до конца лета.

В 2022 году в связи с началом боевых действий на территории Украины Pernod Ricard сократила импорт в РФ крепкий спиртных напитков с примерно 14 млн литров до 6,95 млн литров. Весной 2023 года концерн заявил о прекращении поставок в Россию международных брендов алкоголя.

По словам директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, сохранять представительство в РФ на фоне международных санкций и давление на компании, которые пока не ушли с российского рынка, опасно, поэтому концерн закрывает офис. При этом, считает эксперт, бренды Pernod Ricard будут ввозить в страну по схеме параллельного импорта.

Выпускаемый на ЕКЗ коньяк Ararat продолжает поставляться в Россию, говорит представитель Pernod Ricard.

Ранее немецкий производитель алкогольных напитков Jägermeister прекратил поставки в Россию, однако продукция компании была внесена в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. В июле стало известно, что Минпромторг собирается исключить производителя из этого списка из-за претензий Калужского ликеро-водочный завода «Кристалл».

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