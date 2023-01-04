Политическая реклама в Twitter, поддержка российских изобретателей и застройщиков: главное 4 января

Ахмед Садулаев
Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств и программу поддержки легкой промышленности, Минстрой поддержит застройщиков, производящих стройматериалы, Twitter смягчит запрет на размещение политической рекламы и другие новости этого дня.
Политическая реклама в Twitter, поддержка российских изобретателей и застройщиков: главное 4 январяАхмед Садулаев
Россия
- Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств и оборудования до конца 2023 года.
- Также до конца этого года продлена программа поддержки предприятий легкой промышленности. Субсидии пойдут на возмещение 70% расходов на выплаты по кредитам.
- Мишустин призвал обеспечить «максимально комфортную среду» для российских изобретателей. Инноваторы должны получить доступ к базам данных Роспатента, чтобы «посмотреть то, что уже сделано другими».
- Минстрой подготовит программу льготных кредитов для застройщиков, которые сами производят стройматериалы.
Бизнес
- Twitter пообещал смягчить запрет 2019 года на размещение политической рекламы в соцсети.
- «АвтоВАЗ» получит российские активы Nissan, ранее переданные ФГУП «НАМИ», для «последующего запуска производства автомобилей "Лада"».
Фото: Unsplash
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