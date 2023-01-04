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Политическая реклама в Twitter, поддержка российских изобретателей и застройщиков: главное 4 января

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств и программу поддержки легкой промышленности, Минстрой поддержит застройщиков, производящих стройматериалы, Twitter смягчит запрет на размещение политической рекламы и другие новости этого дня.

Политическая реклама в Twitter, поддержка российских изобретателей и застройщиков: главное 4 января

Россия

  • Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств и оборудования до конца 2023 года.
  • Также до конца этого года продлена программа поддержки предприятий легкой промышленности. Субсидии пойдут на возмещение 70% расходов на выплаты по кредитам.
  • Мишустин призвал обеспечить «максимально комфортную среду» для российских изобретателей. Инноваторы должны получить доступ к базам данных Роспатента, чтобы «посмотреть то, что уже сделано другими».
  • Минстрой подготовит программу льготных кредитов для застройщиков, которые сами производят стройматериалы.

Бизнес

  • Twitter пообещал смягчить запрет 2019 года на размещение политической рекламы в соцсети.
  •  «АвтоВАЗ» получит российские активы Nissan, ранее переданные ФГУП «НАМИ», для «последующего запуска производства автомобилей "Лада"».

Фото: Unsplash

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