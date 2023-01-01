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Единый налоговый платеж, новые требования к участникам закупок: какие законы вступают в силу в январе

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В январе 2023 года в России вступает в силу ряд новых законов для бизнеса — вводится единый налоговый платеж, начинают действовать новые антикоррупционные требования к участникам закупок, увеличивается МРОТ. Рассказываем о главном.

Единый налоговый платеж, новые требования к участникам закупок: какие законы вступают в силу в январе
  • Увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. МРОТ теперь составляет 16 тыс. 242 рубля в месяц. С предыдущего повышения в июне 2022 года показатель вырос на 6,3%. Прожиточный минимум установлен на уровне 14 тыс. 375 рублей (ранее составлял 13 тыс. 919 рублей).
  • Появился единый налоговый платеж для компаний. Его откроют для каждого налогоплательщика, перечислять средства можно будет одним платежом. Также установлен единый срок уплаты налогов — 28-е число каждого месяца. Предполагается, что это упростит уплату налогов для граждан, индивидуальных предпринимателей и юрлиц.
  • Госпошлина за регистрацию правок в ЕГРН при аренде составит 350 рублей для физлиц и 1 тыс. рублей для организаций. Ранее пошлина составляла до 2 тыс. рублей для граждан и до 22 тыс. рублей для юрлиц.
  • Начали действовать новые антикоррупционные требования к участникам закупок. Теперь должностные лица заказчика или их близкие родственники не могут быть участниками закупки или быть связанными с юрлицами, которые участвуют в закупке.
  • У компаний, которые зарегистрированы на территориях опережающего развития Дальневосточного округа и свободного порта Владивосток, появилось право применять пониженные тарифы страховых взносов не сразу, а в течение 10 лет после того, как они направят в налоговую уведомление об использовании такого права. Сейчас оно возникает автоматически с момента получения статуса резидента. 
  • Компании, которые безвозмездно передают колледжам и техникумам деньги или имущество, в том числе оборудование, смогут получить инвестиционный налоговый вычет. Принимать решение об этом определять сумму будут регионы.
  • Граждане, которые ищут работу, но при этом не зарегистрированы в качестве безработных, смогут получить помощь в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства. Раньше эта услуга была доступна только тем, кто зарегистрирован официально. Также упрощается согласование программ поддержки работодателей, которые привлекают сотрудников из других регионов.

Фото на обложке: Unsplash

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