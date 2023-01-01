В январе 2023 года в России вступает в силу ряд новых законов для бизнеса — вводится единый налоговый платеж, начинают действовать новые антикоррупционные требования к участникам закупок, увеличивается МРОТ. Рассказываем о главном.

Единый налоговый платеж, новые требования к участникам закупок: какие законы вступают в силу в январе