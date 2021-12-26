Власти Японии планируют засекретить стратегически важные разработки

Правительство Японии намерено засекретить все местные патенты на технологии, которые могут быть использованы в военной индустрии. Обсуждение законопроекта начнется в феврале следующего года.

В случае утверждения, поправки в законодательство вступят в силу в апреле 2023 года.

Об этом сообщает Nikkei Asian Review. По информации источника, власти страны компенсируют часть упущенной прибыли, которую создатели технологий могли получить от лицензирования разработок зарубежным клиентам. Суммы субсидий будут определяться на процентной основе. Как правило, лицензионные сборы составляют 3-5% от продаж. Субсидии будут выплачиваться в течение 20 лет.

Японское правительство приняло решение засекретить разработки из-за опасности утечки ценных технологий за рубеж, где они могут быть использованы во вред азиатскому государству. В частности, речь идет о ядерных и квантовых технологиях.

Решение о том, стоит ли публиковать тот или иной патент, будет принимать специальная комиссия.

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