Japan Tobacco объяснила решение сохранить российский бизнес

Генеральный директор Japan Tobacco Масамичи Терабатаке рассказал, почему японская компания сохранила свой бизнес в России. По словам предпринимателя, решение было принято с целью удовлетворить инвесторов.

Как рассказал Терабатаке в беседе с Financial Times, производитель табачных изделий (марки Winston, LD, Camel, Sobranie, «Донской табак», Kiss, «Петр I» и другие) направил часть поставок через Турцию и перевел ключевой персонал в Гонконг.

С началом спецоперации на Украине Japan Tobacco, 33% которой принадлежит государству, не исключала продажу своего бизнеса в РФ. Однако в итоге компания решила сохранить бизнес, приостановив всю инвестиционную и маркетинговую деятельность на территории России.

По словам главы табачного производителя, на российский рынок пришлось около 20% общей прибыли компании. В 2023 году она составила около $3 млрд. Инвесторы были обеспокоены потенциальным снижением прибыли, и Japan Tobacco нарушила бы свои фидуциарные обязательства, покинув Россию, объяснил Терабатаке.

«В худшем случае существует даже риск судебного иска акционеров, если мы прекратим бизнес, который можем продолжать», — сказал гендиректор японской компании.

Japan Tobacco — одна из крупнейших иностранных компаний, сохранивших свой российский бизнес. На территории страны у нее более 4 тысяч сотрудников и четыре завода.

В ноябре 2023 года директор по корпоративным отношениям и коммуникациям Japan Tobacco Сергей Глушков уже объяснял, почему табачный производитель принял решение сохранить российский бизнес. Тогда топ-менеджер заявил, что компания не хотела лишать российских потребителей «продукта, к которому они привыкли».

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