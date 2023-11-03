Японская табачная компания JTI назвала причину сохранения бизнеса в России

Японский производитель табачной продукции Japan Tobacco International (JTI) останется в России и продолжит свой бизнес, однако не будет выводить на местный рынок устройства для нагревания табака нового поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI Россия Сергея Глушкова.
По словам Глушкова, компания решила остаться в стране после начала событий «двухлетней давности», чтобы не лишать российских потребителей «продукта, к которому они привыкли».
При этом ограничения работу JTI все же имеют место: компания не станет выводить на рынок устройства нагревания табака нового поколения.
Глушков добавил, что JTI оставляет за собой право принять любое решение. Компания соблюдает как правила регулирования в России, так и международное законодательство.
В настоящее время в РФ действуют четыре предприятия JTI, на которых трудоустроены порядка 4 тыс. работников. Компания продает сигареты Winston, Sobranie, Camel, LD и «Русский стиль». В марте 2022 года JTI приостановила инвестиции и маркетинговые проекты в России.
В сентябре британский производитель табачной продукции British American Tobacco сообщил о продаже российского бизнеса. После сделки компания в России будет называться ITMS Group.
Фото на обложке: OleksSH /
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