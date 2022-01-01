В Японии назвали сроки появления вакцины от коронавируса с пожизненной защитой

Японские ученые начали работать над созданием вакцины от COVID-19, которая могла бы дать людям пожизненный иммунитет от этого вируса. Клинические испытания собирается провести японская фармацевтическая компания Nobelpharma в 2023 году.

Для создания прививки от COVID-19 группа ученых под руководством исследователя Токийского института медицинский исследований Митинори Кохара приступила к изучению вакцины от оспы, разработанной в 1796 году, пишет Japan Times.

Этот образец был выбран из-за того, что в его основе содержится неопасный для людей вирус коровьей оспы, прививка показала эффективность и является однокомпонентной. Ученые принялись за работу над созданием рекомбинантного вируса вакцины со спайковым белком вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, в апреле прошлого года.

Прививку уже опробовали на мышах, их иммунитет держится как минимум 20 месяцев. По словам Кохара, Nobelpharma планирует провести первую и вторую стадии клинических испытаний вакцины в 2023 году, их участниками станут 150–200 добровольцев, которые были вакцинированы существующими вакцинами от COVID-19 или просто переболи.

«Если клинические испытания пройдут успешно, то сразу же начнется их третья фаза, цель выхода на рынки — самое раннее в 2024 году», — сказал Кохара.

Исследователь также отметил, что создаваемая вакцина может быть двухкомпонентной. Она эффективна и после одной дозы, однако две дозы, которые сделаны с интервалом в три недели, увеличивают число нейтрализующих вирус антител в десять раз.

Кохара считает, что у его прививки может быть меньше побочных эффектов, так как она создается на основе вакцины от оспы, известной уже более двух столетий.

Используемые в настоящее время вакцины дают временный иммунитет от коронавируса, для его поддержания нужна ревакцинация.

По данным ВОЗ на конец 2021 года, во всем мире коронавирусом с начала пандемии заразились почти 282 млн человек, умерли 5,4 млн. Медики ввели почти 8,7 млрд доз вакцин от коронавируса.

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Фото на обложке: Unsplash