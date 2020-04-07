Краудлендинговая платформа JetLend продала 3% компании в период коронавируса

Краудлендинговая платформа JetLend нашла инвесторов в период коронавируса. Компания привлекла 5 млн рублей от трех текущих бизнес-ангелов и получила оценку в 160 млн рублей. Об этом Rusbase рассказал сооснователь финтех-стартапа Роман Хорошев.

По его словам, инвесторы приобрели 3%. В июле прошлого года они же вложили в стартап $200 тысяч на стадии seed (более 15,5 млн рублей по курсу ЦБ на 6 апреля), получив 20%. На июль 2019 года JetLend оценивалась в $1,05 млн (81,6 млн рублей по текущему курсу).

Имена инвесторов на момент выхода материала Хорошев не раскрыл. По данным системы «Контур.Фокус», доли владения в ООО «Джетленд» (юрлицо JetLend) в настоящее время распределены следующим образом:

Роман Хорошев — 53,2%;

Евгений Усков — 24% (получил долю 26 июля 2019 года);

Егор Коротков — 9,2% (получил долю 26 июля 2019 года);

Дмитрий Мовчан — 4,6% (получил долю 26 июля 2019 года);

Игорь Николаев — 3,1% (получил долю 26 июля 2019 года);

Максим Вержак — 3,1% (получил долю 26 июля 2019 года);

Михаил Никульцев — 2,8%.

Сооснователь JetLend Хорошев также рассказал, что по старой концепции привлеченные в новом раунде средства должны были пойти в основном на маркетинг/продажи и разработку продукта, но в нынешней ситуации они будут направлены в основном на разработку продукта.

«В связи с ситуацией с коронавирусом 15 инвесторов, ранее выразивших согласие на инвестиции с совокупным объемом более 100 млн рублей, отложили на 3-6 месяцев сделку», — рассказал он.

На платформе JetLend частные инвесторы предоставляют займы малому бизнесу. Стартап рассчитывает процентную ставку и сумму займа. По собственным данным компании, средневзвешенная доходность инвестора составляет 21,1%. Всего через JetLend профинансировано 178 компаний, количество инвесторов на платформе — 1966 человек.

Фото: Unsplash