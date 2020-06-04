IT-команда из России привлекла $230 тысяч под строительство «умных» эко-отелей Jewelberry

Сеть Jewelberry glamping в период с декабря 2018 года по август 2019 года закрыла два раунда инвестиций на общую сумму $230 тысяч. Об этом Rusbase рассказал сооснователь проекта Виталий Язвенко.

Jewelberry glamping позиционирует себя как сеть глэмпинг-отелей, которая занимается производством «умного» экологичного жилья. Компанию основали предприниматели и IT-специалисты Виталий Язвенко, Дмитрий Богданчиков и Георгий Шеразадишвили.

Виталий Язвенко и Георгий Шеразадишвили известны по запуску частного бизнес акселератора Startlab, который начал работу в 2016 году.

Первый раунд инвестиций под проект Jewelberry glamping был закрыт в декабре 2018 года. Тогда команда привлекла $160 тысяч от частного инвестора в обмен на 1,7% в проекте.

Второй транш был получен в августе 2019 года — $70 тысяч выделил инвестор из Грузии, там же был запущен пилотный проект.

Jewelberry glamping устанавливает в каждом эко-отеле солнечные панели, ветрогенераторы, а также внедряет IoT-устройства (системы «умного дома»). Для производства домов используются экологичные материалы.

Фото: Jewelberry

Фото: Jewelberry

«Мы используем полную автоматизацию (CRM, PMS и другое), AR, VR-технологии, разрабатываем мобильные приложения», — сообщил Язвенко.

По рассчетам компании, дома способны выдержать температуру в минус 60°. Их будут тестировать в Якутии.

Фото: Jewelberry

В настоящее время компания проектирует новый тип домов, которые можно собрать за несколько дней без опыта в строительстве.

Себестоимость одного дома Jewelberry составляет около $10 тысяч.