Россиян предупредили о мошеннической схеме с розыгрышем ювелирных украшений

В России в предпраздничные дни появились мошеннические сайты с фейковым розыгрышем ювелирных украшений. Жертва якобы выигрывает золотую цепь стоимостью почти 250 тыс. рублей, но «организаторы» не могут доставить сам приз и предлагают отдать деньгами полную стоимостью украшения.
Мошенники сначала просят «победителей» сначала оплатить пошлину в размере 521 рубля, в результате чего получают данные банковских карт жертв. Это выяснила международная компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB.
При некоторых сценариях злоумышленники могут украсть все деньги со счета или оформить кредит на имя пострадавшего.
Специалисты компании советуют с осторожностью относиться к акциям и розыгрышам. Предложение может оказаться фейком, если клиента торопят с принятием решения о покупке.
В июле-сентябре финансовые мошенники похитили у клиентов российских банков почти 4 млрд рублей. Это почти на 40% больше показателя за второй квартал. При этом количество краж также увеличилось на 8,8%, до 229,7 тыс. случаев.
Руководитель группы по защите от фишинга центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Иван Лебедев объяснил рост поддельных сайтов распространением популярной схемы «Мамонт», где у граждан под предлогом фейковой покупки, доставки или аренды похищают деньги и даные банковских карт.
Фото на обложке: imasecret /
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