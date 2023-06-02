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Автоконцерн JLR представил новый логотип и айдентику

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Автоконцерн Jaguar Land Rover, который проводит реструктуризацию бизнеса, показал новый логотип и айдентику.

Автоконцерн JLR представил новый логотип и айдентику

«Новый фирменный стиль призван устранить двусмысленность и вывести на передний план уникальную ДНК каждого бренда JLR», — говорится в сообщении концерна.

Концерн получил новое официальное название — сокращенное JLR. В его состав войдут четыре бренда: Jaguar и новые Range Rover, Defender и Discovery. Три последних пришли на смену Land Rover.

О реструктуризации бизнеса концерн объявил в апреле 2023 года. Тогда сообщалось, что бренд Jaguar больше не будет производителем премиальных машин. Вместо этого он сосредоточится на сборке автомобилей класса «люкс». 

Первой моделью должен стать седан на элекродвигателе класса GT, его позиционируют как самый мощный Jaguar за всю историю бренда.

Фото на обложке: jaguarlandrover.com

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