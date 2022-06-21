На российском рынке труда усилилась конкуренция. В марте на одну вакансию претендовало 4,8 кандидата, то в июне — 5,3. При этом общее число вакансий сократилось на 10%, а число резюме уменьшилось лишь на 2%.

Больше всего вакансий сократилось на государственной службе и некоммерческих организаций, в сфере управления персоналом и страховании. В науке и образовании, сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса число вакансий, наоборот, значительно выросло, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter.

Конкуренция за рабочие места усиливается даже на фоне стагнации зарплат. В 28 профессиональных сферах лишь семь работадателей стали предлагать кандидатам чуть большую зарплату, чем тремя месяцами ранее. Этот рост составил от 1 до 3%, и лишь в науке и образовании 8%. В других сферах предлагаемая оплата труда или не изменилась или снизилась на 1–4%.

Эксперты утверждают, что сейчас работодатели диктуют правила на рынке, так как соискателям важнее сам факт трудоустройства.

С начала спецоперации на Украине количество вакансий в Европе для россиян упало на 25–65%. На собеседованиях российские граждане также сталкиваются с проблемами при оформлении необходимых документов. При этом за три месяца число вакансий в Грузии выросло на 530%, а в Армении — на 513%.

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