Количество вакансий в Европе для россиян упало до 65%

С начала спецоперации на Украине количество вакансий в Европе для россиян упало на 25–65%. На собеседованиях российские граждане также сталкиваются с проблемами при оформлении необходимых документов. При этом за три месяца число вакансий в Грузии выросло на 530%, а в Армении — на 513%.

В Германии число предложений снизилось на 24%, из Франции — на 25%, из Испании — на 44%, из Швеции — на 80%, из Финляндии — на 68% и из Великобритании —на 18%, пишут «Известия» со ссылкой на данные HeadHunter.

Ряд европейских стран перестал выдавать визы и ВНЖ россиянам, но, например, Германия упростила выдачу рабочих виз для граждан России, а Великобритания — получение Global Talent Visa.

По данным рекрутинговой компании на май, российские специалисты остаются востребованы в IT — почти 40%, наука и образование — 23%, продажи — 21%, маркетинг и PR — 11%, а также искусство и массмедиа — 5%.

При этом на собеседованиях потенциальные работодатели не интересуются мнением кандидата о происходящем в мире. Среди российских специалистов нашлись и те, кто отказался уезжать, объяснив это языковым барьером и практически равным уровнем зарплат.

Премьер-министр Михаил Мишустин недавно заявил, что в Россию вернулись 85% уехавших IT-специалистов.По его словам, важным решение этого вопроса стали меры поддержки IT-отрасли.

Фото на обложке: Photographee.eu / Shutterstock