Метод Дельфи: суть метода и особенности применения

Метод Дельфи, разработанный в 1950-е гг., применялся для прогнозирования влияния научных технологий на оборонную политику, однако впоследствии получил применение в экономике, маркетинге, социологии. В бизнесе технология помогает определять новые тенденции на рынке, прогнозировать колебания валютных курсов, выбирать выгодные направления.

Что такое метод Дельфи

Это способ прогнозирования работы компании и принятия долгосрочных решений, основанный на анонимном анкетировании группы экспертов. Он проводится в несколько этапов, включает сбор серии анкет и опросов.

Цель техники — проанализировать большое количество экспертных мнений в разных областях и принять решение на их основе. В ходе последовательных действий (опросов, глубинных интервью) метод помогает прийти к консенсусу и выявить среднестатистическую взвешенную позицию.

Вопросы в анкетах должны быть лаконичными, понятными целевой аудитории. Для оценки и принятия решения факторы оценивают по шкале 1-10 баллов, параметру объема продаж за год. Ответы участников проекта обрабатываются статистическими методами. На проведение исследования требуется около 1-2 месяцев.

Метод оптимален для производственных предприятий, государственных холдингов, используется для анализа социальных проблем. Его отличают структурированность информации, многоуровневость, анонимность ответов, регулярная обратная связь от привлеченных научных сотрудников для объективного исследования ситуации.

Принципы методики:

Анонимность ответов. Дельфи помогает предотвратить влияние авторитета, репутации, личности респондента. Принцип анонимности помогает свободно выражать критику явлений, характеристик продукции. Компетентность экспертов. На результаты работы влияет качество оценки ситуации, общественного явления и проблематики. Для анкетирования привлекают ученых, экспертных сотрудников в обсуждаемой сфере. Стандартно количество людей в проекте составляет около 20-30. Независимость мнений. Респонденты не должны взаимодействовать друг с другом во время сбора и анализа сведений. Поэтому анкетирование проводится заочно на онлайн-платформах либо по электронной почте. Принцип независимости позиций позволяет составить объективную картину явления/темы. Четкость формулировок. Вопросы и варианты ответов должны быть точными, без двойных трактовок. Открытость информации. Во время исследования эксперты могут запрашивать у организаторов недостающие данные в рамках тематики. Каждый ответ должен быть аргументирован точными сведениями. Привлеченные респонденты могут получать обратную связь от организаторов. Точные временные рамки. Проект должен быть ограничен по времени. Интервал между этапами не превышает 30 дней. На полное изучение явления отводится до 2 месяцев. Структурирование информации. Модераторы контролируют процесс, отфильтровывают ненужные и неподтвержденные данные, предотвращают дискуссии в группе, проверяют достоверность аргументов. Статистический групповой ответ. Оценки привлеченных лиц обрабатывают с помощью математических формул, проверенных статистических технологий. Это помогает организаторам подготовить точную сводку по теме.

История метода Дельфи

Дельфийский метод был разработан в 1950-1960-е гг. в США в корпорации RAND группой авторов — Олафом Хелмером, Николасом Решером и Норманом Далки. Целями исследования были прогнозирование воздействия научных технологий на тактики ведения войны, оценка возможного влияния совершенствования производств на оборонную политику.

Впоследствии метод усовершенствовался и стал применяться в других областях (от медицины, науки до разработки бизнес-стратегии, маркетинговой кампании и планирования обучающего процесса). Современные технологии и онлайн-платформы позволяют проводить опросы по методу Дельфи в сжатые сроки, ускорить подсчет данных. Технология стала доступной широкому кругу профессионалов и представителей науки.

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Основные этапы

Этапы прогнозирования по методу Дельфи вносят вклад в сбор объективной информации, формирования консенсуса и принятия решений для компании. Следование структуре исследования обеспечивает эффективность технологии. Некоторые этапы проводят в 2-3 раунда для выявления закономерностей, приоритетных позиций по решаемому вопросу.

Метод включает:

формирование группы респондентов;

постановку цели;

подготовку вопросов для анкет;

организацию опросов;

анализ оценок, мнений специалистов;

проведение дополнительных раундов;

подсчет результатов;

анализ сведений;

оформление отчетности по проекту.

Предварительный

Масштабное исследование проблемы, продукта предваряет подготовительный этап. Организационной группе необходимо сформировать команду, назначить ответственного сотрудника, который будет поддерживать взаимодействие между экспертами, проверять соблюдение правил, отправлять и собирать опросные листы.

Модератор анализирует сведения и дает обратную связь. В холдингах для оптимизации процессов выделяют дополнительных сотрудников, которые помогают составлять опросы, подсчитывают мнения, решают технические сложности.

На предварительном этапе формируется экспертная группа. Для проекта выбирают сотрудников с большим опытом в рассматриваемой сфере. Компетентность экспертов определяет качество и достоверность опроса.

Число участников в группе, в зависимости от масштаба проекта, варьируется от 10 до 80 человек. Оптимальное количество для группы на предприятии составляет 20-25 специалистов.

Основной

Основная часть проекта включает следующие действия:

Определение цели, основной проблемы для анализа. Респонденты разделяют главную тему на небольшие блоки, подзадачи. Выбор метода оценки согласованности мнений. Он важен для анализа результатов, формулирования решения. Разработку анкеты, постановку вопросов. Формулировки должны быть точными, без двусмысленных оборотов и обобщений. Отправку готовых анкет экспертам. Для проведения опросов онлайн можно использовать сервисы Anketolog, «Яндекс Формы», Google Forms, Testograf, Survio, Simpoll, Online Test Pad, Questions Star, FormDesigner. Эксперты должны дать обратную связь, запросить расширенную информацию, выделить уточняющие вопросы. Анкеты можно корректировать, включая новые статистические сведения, мнения, идеи. Предоставление готового опросника экспертам для получения авторского видения решения задачи/проблемы. На основе данных модераторы анализируют мнения, выделяют основные способы решения вопроса, проверяют количество ресурсов. Отправку основных позиций представителям основной группы. Сбор обновленных сведений от участников, анализ и обобщение информации, поиск подходящих решений. При отсутствии консенсуса организуется следующий раунд.

Аналитический

Этап отличается проверкой согласованности оценок экспертов, анализом результатов, разработкой итоговых рекомендаций. В рамках него часто применяют числовые критерии. Статистические технологии позволяют согласовать результаты, подтвердить аргументированность позиций, определить единый вектор для выполнения задач.

На этом этапе рассчитывают ключевые метрики. К ним относятся:

дисперсия — демонстрирует размер расхождения позиций участников;

— демонстрирует размер расхождения позиций участников; стандартное отклонение — позволяет проверить разброс оценок относительно среднего показателя;

— позволяет проверить разброс оценок относительно среднего показателя; интерквартильный размах и квартили — помогают оценить степень расхождения в позициях, зафиксировать противоположные предложения.

Для оценки анкет часто применяют шкалу Ликерта (Likert scale). В ней фиксируются согласие/несогласие с тезисом, оценка уровня важности критерия (в цифрах). Для повышения эффективности принятия решения метод Дельфи комбинируют с другими технологиями, инструментами (фокус-группами, глубинным интервью).

Для анализа данных специалисты рекомендуют использовать специальные платформы, онлайн-сервисы. Они позволяют оптимизировать обработку анкет, выявлять статистические закономерности в теме, прогнозировать и разрабатывать оптимальные решения, упрощать ведение отчетности по проекту.

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WebAsk

Сервис для проведения опросов, продуктовых и маркетинговых исследований. На платформе есть шаблоны вопросов, анкет, графиков. С помощью специального конструктора можно автоматизировать выбор ответов, ранжирование позиций, установить поля для аргументированных комментариев экспертов. На онлайн-платформе представлены варианты оформления опросников, возможна разработка своего дизайна для проекта.

Автоматизированная аналитика фиксирует количество экспертов, скорость прохождения опросов, число ответов и позволяет выявить тенденции в бизнесе. Статистические данные можно скачать онлайн в формате PDF.

Пользователям скачивают бесплатную тестовую версию. Подписки отличаются расширенной функциональностью (до 2 тыс. рублей в месяц).

Testograf

Профессиональный сервис для проведения опросов. На сайте представлены шаблоны анкет, тестов. Пользователи могут регулировать формулировки вопросов, количество экспертов, добавлять пункты плана.

В конструкторе представлены варианты вопросов с ранжированием, готовыми ответами либо текстовым вводом оценок. Предполагаются настройка сценариев опроса, оформление анкет в фирменном стиле, корректировка фонов, шрифтов.

Testograf интегрируется с мобильными приложениями и внутренними CRM компании. Доступны настройка автоматизированной отправки анкет на email, кастомизация итогов. Сервис упрощает обработку информации, подготовку отчетности.

В системе автоматически отображаются количество участников проекта, скорость предоставления ответов, приоритетные значения. Сведения фиксируются в таблицах и графиках.

Применение метода Дельфи

Преимущество его использования заключается в сборе показательных теорий, предположений.

Метод применяют в следующих сферах:

Экономике и маркетинге. Для прогнозирования тенденций развития рынка, открытия новых направлений, корректировки стратегий продвижения. Политике. Для прогнозирования результатов выборов, оценки общественных настроений, принятия эффективных управленческих резолюций. Науке и цифровых технологиях. С целью определения выгодных направлений для разработки новых информационных продуктов, минимизации рисков в бизнесе. С помощью технологии обосновывают научные теории, собирают сведения по малоизученным темам. Социологии. Для изучения социальных проблем, выбора оптимальных способов их решения и профилактики. Здравоохранении. Для прогнозирования появления, развития заболеваний, вирусов, оценки уровня рисков при их распространении. С помощью технологии можно своевременно разрабатывать меры борьбы с эпидемиями и профилактики вспышек инфекций. Образовании. С целью разработки новых программ, курсов повышения квалификации, стандартов для учебных учреждений. Методика позволяет изучить позиции специалистов из разных сфер для выбора целостной стратегии образования. Экологии. Для оценки степени влияния человека и производств на среду, разработки программ по предотвращению экологических проблем, выявления безопасных и надежных способов устранения загрязнений воздуха, воды. Бизнесе, финансах. Для выявления тенденций развития рынка, прогнозирования колебания курсов ценных бумаг, валют, выбора прибыльных направлений для инвестирования. Методику используют при разработке новых продуктов, стратегий продвижения бренда.

Основные отличия метода Дельфи от мозгового штурма

Суть методики основана на сборе разных мнений и идей, на основе которых разрабатываются единый план и задачи. Технологию комплексного анализа сведений сравнивают с мозговым штурмом. Однако это разные походы к поиску оптимального коллективного подхода к общественному явлению, социальной проблематике.

Отличия метода Дельфи:

поиск согласованной позиции респондентов;

анонимность высказываний;

многоуровневость обработки сведений;

аргументированность позиций/прогнозов;

наличие модерации, обратной связи от организаторов.

Особенности мозгового штурма:

сбор большого количества позиций;

отсутствие цели определения единого мнения;

публичность откликов респондентов;

отсутствие аргументов;

принятие любых идей;

отсутствие обсуждения темы участниками;

недопустимость критики предложений.

Плюсы и минусы метода Дельфи

Преимущества метода:

выявление тенденций, рисков в сложных общественных и бизнес-процессах;

достижение консенсуса мнений;

анонимность ответов;

адаптивность для разных тематик, направлений науки;

универсальность;

цикличность процессов;

заочное участие в исследовании;

привлечение представителей международного уровня;

применение исследования для сложных явлений, финансовых проблем.

Недостатки технологии:

зависимость исследования от квалификации участников;

большие временные и финансовые затраты;

возможная субъективность итогов;

сложность объективной интерпретации сведений;

снижение мотивации респондентов при многоуровневых работах.

Заключение

Метод Дельфи признан одним из объективных и точных подходов для сбора информации, анализа позиций, долговременного прогнозирования в малоизученных и сложных сферах. Подход популярен за счет анонимности, гибкости, многоуровневости исследований, детального погружения в тему.

Однако важно учитывать его ограничения и тщательно подходить к выбору представителей по направлениям, формированию анкет, статистических метрик. В науке, бизнесе, социологии исследования оптимизируют с помощью электронных форм сбора статистики, аналитических сервисов, шаблонов.

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