Мишустин заявил о возвращении 85% уехавших из России IT-специалистов

В Россию вернулись около 85% уезжавших IT-специалистов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед участниками суперфинала конкурса «Лидеры России».
По его словам, важным решение этого вопроса стали меры поддержки IT-отрасли.
«Оно [решение о поддержке] было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать. Кстати скажу вам, что сегодня по SIM-картам мы видим, что 85% вернулись обратно», — заявил премьер.
Он не уточнил, каким образом среди абонентов определили IT-специалистов.
17 мая глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в Россию вернулись 80% уехавших с февраля россиян. Ведомство получило анализ от операторов «большой четверки» — МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2 — сколько SIM-карт «уехало» с конца февраля и сколько из них вернулось.
По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций, с конца февраля по конец марта страну покинули 50–70 тыс. IT-специалистов.
Фото на обложке: Сайт правительства РФ
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