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РАЭК спрогнозировала отъезд из России до 100 тысяч IT-специалистов в апреле

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Порядка 70–100 тысяч человек могут покинуть Россию в апреле 2022 года в рамках «второй волны» эмиграции IT-специалистов. Таким прогнозом поделились в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

РАЭК спрогнозировала отъезд из России до 100 тысяч IT-специалистов в апреле

«Первая волна — 50–70 тысяч человек уехали уже. Сдерживает вторую волну только то, что там дорогие билеты, жилье выросло, русских никто не ждет, и нет финансовой связности, невозможно транзакции проводить. Но вторая волна точно будет, по нашему прогнозу, от 70 тысяч до 100 тысяч человек в апреле уедут. Это только айтишники», — заявил глава РАЭК Сергей Плуготаренко в ходе заседания «Развитие IT-отрасли в условиях санкций» в Госдуме.

Ранее в связи с оттоком IT-специалистов Минцифры подготовило пакет мер поддержки отрасли. Так, все компании в сфере IT будут на три года освобождены от налога прибыль и проверок, а их разработчики получат отсрочку от призыва в армию.

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Разработчики мобильных приложений и организации, занимающиеся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений, получат налоговые преференции. IT-компании смогут претендовать на льготные кредиты по ставке не более 3%, а их сотрудники — оформить льготную ипотеку.

Ранее Минцифры предложило выделить 17,2 млрд рублей из Резервного фонда, чтобы поддержать компании IT-отрасли на фоне санкций в 2022 году, а бизнес попросил правительство расширить список IT-компаний, попадающих под льготы.

Фото на обложке: Unsplash

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