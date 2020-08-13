В список самых высокоплачиваемых вакансий августа вошли фронтенд-разработчик и завуч

Сервис «Работа.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений на рынке труда в августе. Работодатели предлагают за эту работу до 300 тысяч рублей в месяц.

Высокие зарплаты традиционно предлагают специалистам в сфере IT. Например, руководителю отдела разработки веб-проектов с опытом работы от трех лет предлагают доход до 150 тысяч рублей в месяц. Фронтенд-разработчик с опытом от двух лет может рассчитывать на зарплату от 130 тысяч до 150 тысяч рублей.

В преддверии начала учебного года вакансии с высокими зарплатами появляются в сфере образования. Завуч по учебно-воспитательной работе в частной школе может зарабатывать 110–150 тысяч рублей в месяц.

Одну из самых высоких зарплат в августе предлагают врачу-стоматологу с опытом работы от трех лет — успешный соискатель может рассчитывать на 300 тысяч рублей в месяц.

На эту позицию ищут человека, прошедшего курсы повышения квалификации, также успешный кандидат должен иметь высшее педагогическое образование, опыт работы от пяти лет и опыт работы в школах Москвы и Московской области.

В обязанности врача, помимо работы с документами, войдет проведение комплексных консультаций пациентов, протезирование по современным стандартам в стоматологии, хирургическая стоматология.