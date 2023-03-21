Исследователи назвали профессии, которые заменит ChatGPT

Ученые из университета Пенсильвании и OpenResearch выпустили статью о перспективах чат-бота ChatGPT заменить ряд профессий. Выводы исследователей неутешительны для тех, кто беспокоится о своем рабочем месте: на нейросеть можно возложить большинство менеджерских, экономических и даже креативных задач.
Неделю назад OpenAI представили четвертое поколение чат-бота ChatGPT. Нейросеть не только научилась принимать визуальные запросы, но и, в целом, стала в разы умнее и креативнее. Это поставило перед учеными и ИИ-энтузиастами вопрос: «насколько вероятен сценарий, при котором ChatGPT заменит людей в большинстве профессий?». Исследователи из университета Пенсильвании и OpenResearch считают, что это может произойти уже в ближайшие годы.
Согласно статье, языковые модели по типу ChatGPT могут выполнять до половины задач 49% профессий. Более того, шансы лишиться работы выше у тех, кто сейчас занимается высокооплачиваемым делом. В частности, под угрозой оказались программисты и журналисты.
Наибольший риск замены нейросетью, как считают исследователи, у веб-дизайнеров (100%), математиков (100%), писателей (100%) и блокчейн-инженеров (94,1%). В свою очередь, о потере работы в ближайшее время могут не переживать люди из сфер, связанных с физическим трудом: плотники, маляры, повара, специалисты по ремонту машин и парикмахеры.
Фото на обложке: Lenin Estrada /
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