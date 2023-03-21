Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Исследователи назвали профессии, которые заменит ChatGPT

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Ученые из университета Пенсильвании и OpenResearch выпустили статью о перспективах чат-бота ChatGPT заменить ряд профессий. Выводы исследователей неутешительны для тех, кто беспокоится о своем рабочем месте: на нейросеть можно возложить большинство менеджерских, экономических и даже креативных задач.

Исследователи назвали профессии, которые заменит ChatGPT

Неделю назад OpenAI представили четвертое поколение чат-бота ChatGPT. Нейросеть не только научилась принимать визуальные запросы, но и, в целом, стала в разы умнее и креативнее. Это поставило перед учеными и ИИ-энтузиастами вопрос: «насколько вероятен сценарий, при котором ChatGPT заменит людей в большинстве профессий?». Исследователи из университета Пенсильвании и OpenResearch считают, что это может произойти уже в ближайшие годы.

Согласно статье, языковые модели по типу ChatGPT могут выполнять до половины задач 49% профессий. Более того, шансы лишиться работы выше у тех, кто сейчас занимается высокооплачиваемым делом. В частности, под угрозой оказались программисты и журналисты.

Наибольший риск замены нейросетью, как считают исследователи, у веб-дизайнеров (100%), математиков (100%), писателей (100%) и блокчейн-инженеров (94,1%). В свою очередь, о потере работы в ближайшее время могут не переживать люди из сфер, связанных с физическим трудом: плотники, маляры, повара, специалисты по ремонту машин и парикмахеры.

Фото на обложке: Lenin Estrada / Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Пользователи Twitter запустили соревнование: как можно больше заработать с GPT-4
  2. 2 Эксперимент: могут ли ChatGPT, Gerwin и «Балабоба» заменить копирайтеров
  3. 3 Как голосовые ассистенты проиграли чат-ботам
  4. 4 Стартует ChatGPT Hackathon, на котором участникам предстоит решить задачи с помощью известного чат-бота от OpenAI
  5. 5 Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

21 марта 2023

Хакатон ИИ-проектов в МГУ

22 марта 2023

True Tech Hack

24 марта 2023

Startup Tour 2023 Пермь

Все ВОЗМОЖНОСТИ