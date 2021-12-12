Банк JPMorgan оштрафовали на $200 млн из-за слежки за сотрудниками

Один из крупнейших банков мира JPMorgan Chase & Co. должен будет выплатить властям США внушительный штраф в размере $200 млн. Причиной наказания послужила слежка за сотрудниками, которую ранее в этом году инициировало руководство банка.

Банк JPMorgan оштрафован на $200 млн по решению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), сообщает Bloomberg.

И все же сумма пока еще не окончательная, и, по данным источников, есть вероятность, что она изменится — теперь это зависит от решения SEC.

Представители банка и обоих ведомств отказались от комментариев.

Этим летом руководство JPMorgan направило сотрудникам указания перечитать свои переписки в сети, начиная с 2018 года, и выбрать оттуда все фрагменты, связанные с работой.

Позднее банк объяснил это беспокойством за использование сотрудниками каналов связи, не одобренных топ-менеджментом.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Willy Barton/Shutterstock