Банк JPMorgan оштрафовали на $200 млн из-за слежки за сотрудниками

Один из крупнейших банков мира JPMorgan Chase & Co. должен будет выплатить властям США внушительный штраф в размере $200 млн. Причиной наказания послужила слежка за сотрудниками, которую ранее в этом году инициировало руководство банка.
Банк JPMorgan оштрафован на $200 млн по решению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), сообщает Bloomberg.
И все же сумма пока еще не окончательная, и, по данным источников, есть вероятность, что она изменится — теперь это зависит от решения SEC.
Представители банка и обоих ведомств отказались от комментариев.
Этим летом руководство JPMorgan направило сотрудникам указания перечитать свои переписки в сети, начиная с 2018 года, и выбрать оттуда все фрагменты, связанные с работой.
Позднее банк объяснил это беспокойством за использование сотрудниками каналов связи, не одобренных топ-менеджментом.
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Фото: Willy Barton/Shutterstock
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