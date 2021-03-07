Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В JPMorgan сообщили о спросе на биткоин со стороны инвестфондов

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В JPMorgan впервые увидели спрос на биткоин со стороны институциональных инвесторов, к которым относятся инвестфорды, страховые организации, пенсионные фонды и кредитные союзы. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на слова главы отдела исследований банка Джойс Чан.

В JPMorgan сообщили о спросе на биткоин со стороны инвестфондов
«Финансовые технологии становятся мейнстримом после этой пандемии, поскольку действительно существует спрос на цифровые услуги — меньше личных транзакций», — отметила Чан.

Эксперт также пояснила, что капитализация биткоина сентября прошлого года увеличилась на $700 млрд при притоке капитала всего в $11 млрд. Это вызывает обеспокоенность, по мнению Чан.

В банке советуют размещать до 1% портфеля в криптовалютах в качестве хеджирования против традиционных инвестиций — акций, облигаций и сырья. Однако Чан сомневается, что биткоин может дать нужную страховку от падения рынков. 

«Прямо сейчас во время серьезной просадки капитала мы не видели, чтобы это было эффективным хеджированием», — сказала она.

Hанее в JPMorgan заявили о готовности поддержать торговлю биткоином при наличии спроса со стороны клиентов.

Фото: Lewis Tse Pui Lung / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

07 марта 2021

Корпоративный акселератор Почты России

09 марта 2021

А:СТАРТ — акселерационный марафон по запуску стартапов

10 марта 2021

Хакатон Роскачества по разработке инновационных решений в современном ритейле

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма