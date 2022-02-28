JPMorgan прогнозирует сокращение ВВП России на 20% во втором квартале

Санкции приведут к тому, что ВВП России сократится на 20% во втором квартале 2022 года, прогнозирует JPMorgan. При этом по итогам 2022 года снижение составит 3,5%. Инфляция, согласно прогнозу, достигнет 10%.

Ожидается, что ВВП России сократится на 20% во втором квартале и примерно на 3,5% за весь 2022 год после введения санкций, сообщил Reuters со ссылкой на прогноз JPMorgan.

Аналитики полагают, что если все анонсированные санкции будут дейтсвительно введены, последствия для российской экономики будут серьезными. «Двумя столпами экономики даже в условиях замедления роста, роста инфляции и высоких процентных ставок были "крепкие" валютные резервы ЦБ РФ и профицит счета текущих операций России. Больше их нет», — отмечают аналитики.

JPMorgan также понизил свой прогноз по росту российской экономики до 1% с 1,75%, поскольку ожидается, что растущая политическая и экономическая изоляция будет препятствовать росту в ближайшие годы.

Согласно прогнозу, инфляция в России к концу 2022 года составит 10%, при этом риски будут сильно смещены в сторону повышения. Банк России ранее 28 февраля 2022 года поднял ключевую ставку до 20% годовых, что призвано поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

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