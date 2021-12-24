Модераторы TikTok подали на компанию в суд из-за бесчеловечных условиях труда

Модераторы TikTok обвинили компанию в создании бесчеловечных условий труда и пошли в суд. Сотрудники рассказали, что они работают по 12 часов в сутки и часто смотрят ролики с убийствами, насилием и каннибализмом. Из-за этого у некоторых возникли проблемы со здоровьем, и им стали сниться кошмары.
О подаче судебного иска модераторами TikTok пишет Bloomberg.
Модераторы-истцы рассказали, что они работают по 12 часов в день с часовым перерывом на обед и двумя 15-минутными перерывами. По условиям договора, на модерацию одного ролика им выделяется 25 секунд, поэтому приходится смотреть по несколько видео одновременно.
Зачастую это ролики с изображением насилия, убийствами и сценами каннибализма. На фоне просмотра деструктивного контента у одного из модераторов возникли проблемы со здоровьем – она стала плохо спать, и ей стали сниться кошмары.
Сотрудники TikTok в иске потребовали возместить им моральный ущерб, а также сократить рабочую смену до 4 часов, как это сделали в Facebook (Meta) и Youtube. Судебный иск был подан как к TikTok, так и к компании, которая владеет сервисом – китайской ByteDance.
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Фото на обложке: hareluya /
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