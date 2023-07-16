Выдача ВНЖ в Стамбуле, сделка Pfizer и Seagen, первый Cybertruck: главное 16 июля

Ахмед Садулаев
МВД Турции опровергло слухи о приостановке выдачи ВНЖ в Стамбуле, Tesla выпустила первый серийный Cybertruck спустя четыре года после презентации, а Россия впервые вошла в тройку товарных партнеров Индии. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Выдача ВНЖ в Стамбуле, сделка Pfizer и Seagen, первый Cybertruck: главное 16 июляАхмед Садулаев
Мир
- МВД Турции опровергло информацию СМИ о приостановке выдачи ВНЖ в Стамбуле. Министерство напомнило, что ограничение действует лишь в 10 районах.
- ЕС расследует поглощение биотехнологической организации Seagen американской фармакологической компанией Pfizer за $43 млрд.
- Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии — за первые пять месяцев 2023 года товарооборот между странами вырос в 3,8 раза и достиг рекордных $27,1 млрд.
- Противодействие попыткам России обойти санкции США — одна из ключевых задач американского Минфина на 2023 год, рассказала глава ведомства Джанет Йеллен.
Бизнес
- Twitter продолжает работать в убыток из-за падения рекламных доходов, несмотря на сокращение штата. В одном из ответов Илон Маск упомянул, что компании «необходимо выйти на положительный денежный поток».
- Tesla объявила, что собрала первый серийный пикап Cybertruck спустя четыре года после презентации прототипа.
Фото: Yavuz Meyveci / Shutterstock
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