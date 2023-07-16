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Выдача ВНЖ в Стамбуле, сделка Pfizer и Seagen, первый Cybertruck: главное 16 июля

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

МВД Турции опровергло слухи о приостановке выдачи ВНЖ в Стамбуле, Tesla выпустила первый серийный Cybertruck спустя четыре года после презентации, а Россия впервые вошла в тройку товарных партнеров Индии. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Выдача ВНЖ в Стамбуле, сделка Pfizer и Seagen, первый Cybertruck: главное 16 июля

Мир

  • МВД Турции опровергло информацию СМИ о приостановке выдачи ВНЖ в Стамбуле. Министерство напомнило, что ограничение действует лишь в 10 районах.
  • ЕС расследует поглощение биотехнологической организации Seagen американской фармакологической компанией Pfizer за $43 млрд.
  • Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии — за первые пять месяцев 2023 года товарооборот между странами вырос в 3,8 раза и достиг рекордных $27,1 млрд.
  • Противодействие попыткам России обойти санкции США — одна из ключевых задач американского Минфина на 2023 год, рассказала глава ведомства Джанет Йеллен.

Бизнес

  • Twitter продолжает работать в убыток из-за падения рекламных доходов, несмотря на сокращение штата. В одном из ответов Илон Маск упомянул, что компании «необходимо выйти на положительный денежный поток».
  • Tesla объявила, что собрала первый серийный пикап Cybertruck спустя четыре года после презентации прототипа.

Фото: Yavuz Meyveci / Shutterstock

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