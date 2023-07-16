МВД Турции опровергло слухи о приостановке выдачи ВНЖ в Стамбуле, Tesla выпустила первый серийный Cybertruck спустя четыре года после презентации, а Россия впервые вошла в тройку товарных партнеров Индии. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Выдача ВНЖ в Стамбуле, сделка Pfizer и Seagen, первый Cybertruck: главное 16 июля